Estos son los 10 candidatos para dirigir la Fiscalía General de la República ¿Cómo será la elección?

La contienda por dirigir la Fiscalía General de la República (FGR) se define tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero, pues la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado seleccionó la lista inicial de 43 aspirantes con solo 10 perfiles cinco mujeres y cinco hombres, que seguirán en el proceso.

Entre ellos destaca Ernestina Godoy, actual encargada del despacho, quien continúa realizando ajustes internos mientras permanece como favorita.

QUIÉN ES QUIÉN EN LA LISTA DE 10 CANDIDATOS A LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La lista completa enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum está conformada por los siguientes perfiles:

Luz María Zarza Delgado: Abogada con experiencia en el sector público, exconsejera jurídica en el Estado de México y académica. Maribel Bojorges Beltrán: Especialista en derecho penal y procesal; ha trabajado en fiscalías estatales y en proyectos de combate a la corrupción. Sandra Luz González Mogollón: Funcionaria con trayectoria en procuración de justicia y áreas de seguridad; ha ocupado cargos técnicos dentro del Poder Judicial. Ernestina Godoy Ramos: Exfiscal de la CDMX y actual encargada del despacho de la FGR. Cercana a Morena, ha sido diputada local y federal. Mirna Lucía Grande Hernández: Abogada con carrera en el servicio público y participación en organismos de seguridad y justicia. Luis Manuel Pérez de Acha: Abogado constitucionalista; fue integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. Alfredo Barrera Flores: Académico y exrector de la Universidad Autónoma del Estado de México, con experiencia en administración pública. Hamlet García Almaguer: Diputado federal de Morena conocido por su activismo legislativo en temas electorales y de justicia. David Borja Padilla: Abogado con experiencia en litigio y funciones administrativas dentro de organismos gubernamentales. Miguel Nava Alvarado: Exombudsman de Querétaro y especialista en derechos humanos, con trayectoria en organismos autónomos.

Este listado fue aprobado por Morena y sus aliados, mientras que la oposición votó en contra argumentando que la mayoría de las personas seleccionadas están vinculadas a la 4T, por lo que insisten en que el país requiere un fiscal con mayor autonomía.

¿CÓMO SE ELIGE AL FISCAL GENERAL DE LA FGR?

El procedimiento continúa esta misma semana: la presidenta Claudia Sheinbaum recibirá la lista y deberá elegir a tres perfiles para integrar la terna oficial. Una vez definida, la Jucopo convocará a cada aspirante a comparecer ante el Senado.

La persona elegida necesitará el voto de dos terceras partes del Pleno y, de ser aprobada, ocupará el cargo durante nueve años.

Mientras tanto, el gobierno federal ya marcó prioridades para la próxima persona titular de la FGR.

Entre las tareas más urgentes, Claudia Sheinbaum señaló dos: fortalecer las investigaciones contra el contrabando de combustible y avanzar en los casos relacionados con factureras, ambos considerados focos de alto impacto económico.

La decisión final se tomará en los próximos días, en una de las designaciones más relevantes del sexenio y clave para el rumbo de la procuración de justicia en México.

La salida de Gertz Manero, quien renunció para asumir una embajada aún no anunciada públicamente, también generó cuestionamientos. Sectores opositores aseguran que fue una renuncia inducida desde Palacio Nacional, algo que no ha sido confirmado.