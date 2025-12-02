Sheinbaum busca hablar con el Papa León XIV para concretar visita a la Basílica de Guadalupe

La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el gobierno federal gestiona una llamada directa con el Papa León XIV para avanzar en la organización de una posible visita del Pontífice a México, con la Basílica de Guadalupe como destino principal.

"Estamos buscando una llamada con el Papa León XIV para una visita a la Basílica de Guadalupe", declaró la mandataria durante su conferencia matutina.

La presidenta fue cuestionada sobre si el Papa podría asistir a la inauguración del renovado Estadio Azteca en 2026, previo al Mundial. "Desconozco si vendrá a la inauguración del Estadio Azteca, pero sí estamos trabajando en esa llamada para la visita a la Basílica", aclaró.

SE LE INVITÓ FORMALMENTE EN MAYO

La invitación formal al recién elegido Papa León XIV, electo el 8 de mayo, fue entregada el 18 de mayo por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, durante la misa de inicio de pontificado en el Vaticano.

Desde entonces, México ha reiterado su interés en recibir al primer Pontífice estadounidense, destacando su cercanía con temas de migración, pueblos indígenas y paz social.

PAPAS QUE HAN VISITADO MÉXICO

México ha recibido a cinco Papas en siete ocasiones el primero en venir fue Pablo VI en 1968, después Juan Pablo II (1979, 1990, 1993, 1999 y 2002), Benedicto XVI vino en 2012 y Francisco en 2016.

De concretarse, la visita de León XIV sería la octava en la historia y la primera realizada por un Papa nacido en Estados Unidos.

El pasado 19 de noviembre, desde Castel Gandolfo, León XIV expresó su deseo de viajar a América Latina en 2026 y mencionó de manera especial la invitación de México, alimentando las expectativas de una nueva visita papal al país, el tercero con más visitas pontificias en el mundo.