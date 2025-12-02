  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 2 De Diciembre Del 2025
Nacional / México

¿Qué implica la emergencia contra gusano barrenador que se activó en México?

Este día la Secretaría de Agricultura dio a conocer el acuerdo por el que se busca controlar la plaga

Dic. 02, 2025
Se incluye advertencias para mamíferos, aves y animales de compañía.
El Gobierno de México declaró la emergencia nacional de sanidad animal por la plaga del gusano barrenador, una medida que busca frenar su avance en el territorio y proteger tanto al sector ganadero como a animales domésticos y silvestres.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural oficializó la activación del Dispositivo Nacional de Emergencia de Sanidad Animal (Dinesa) a través del Diario Oficial de la Federación.

La estrategia se centra en erradicar la plaga en Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y una amplia lista de municipios del estado de Veracruz, donde se han concentrado numerosos casos en los últimos meses.

¿QUÉ IMPLICA LA EMERGENCIA SANITARIA?

A partir de la publicación del acuerdo, toda herida con presencia de gusano barrenador en mamíferos o aves debe ser reportada de inmediato.

Además, el ganado bovino, bufalino, bisontes, ovinos, caprinos y porcinos solo podrá movilizarse con un Certificado Zoosanitario de Movilización (CZM), que confirma su tratamiento contra la plaga y una inspección física aprobada.

La movilización de animales con heridas, gusaneras, enfermedad o incapacidad para mantenerse en pie queda estrictamente prohibida. También se exhorta a los dueños de mascotas, como perros, gatos o roedores, a revisar regularmente a sus animales y acudir al veterinario ante cualquier sospecha.

UN AÑO DE AFECTACIONES Y CIERRE FRONTERIZO EN EE.UU.

La emergencia se declara tras cumplirse un año del primer caso detectado en México, evento que derivó en el cierre intermitente de la frontera estadounidense a las exportaciones de ganado mexicano. Solo en doce meses, el país registró 9 mil 574 casos en 13 estados, con Chiapas como el más afectado.

Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que aún no hay fecha para reabrir la frontera, confía en que los avances logrados permitirán normalizar pronto el comercio.

Para Estados Unidos, las importaciones de ganado mexicano representan alrededor del 60 por ciento del total de ganado vivo importado, por lo que su reactivación es clave para ambos países.

César Leyva
César Leyva
