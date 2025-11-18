¿León XIV visitará México en 2026? El Pontífice expresa su deseo de acudir a la Basílica de Guadalupe

El Papa León XIV dejó abierta la posibilidad de visitar México en 2026, según comentó durante un encuentro informal con medios de comunicación en Castel Gandolfo.

En este breve intercambio, el Pontífice reafirmó su intención de regresar a América Latina y destacó que México ocupa un lugar especial en sus planes, particularmente por su deseo de acudir a la Basílica de Guadalupe.

El Papa explicó que el intenso ritmo del Jubileo ha dificultado definir su agenda internacional, aunque adelantó que a partir del próximo año su calendario de viajes comenzará a tomar forma.

SU POSIBLE RETORNO A AMÉRICA LATINA

Al ser cuestionado sobre cuándo volvería a América Latina, el Santo Padre respondió que estaría "encantado de viajar", dejando abierta la puerta para retomar giras que habían quedado pendientes durante el pontificado anterior.

Entre los destinos mencionados, destacó:

La Basílica de Guadalupe, en México

Uruguay

Argentina

Perú

A pesar de estas declaraciones, el Vaticano no ha emitido aún ninguna confirmación oficial respecto a un viaje papal en 2026.