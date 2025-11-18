Avión oficial se incendia tras salirse de la pista en el Congo; funcionarios logran evacuar a tiempo

Un avión oficial que transportaba a una delegación encabezada por el ministro de Minería de la República del Congo, Louis Watum Kabamba, sufrió un grave accidente la mañana del lunes 17 de noviembre, luego de salirse de la pista durante su aterrizaje en la ciudad de Kolwezi, capital de la provincia de Lualaba.

El accidente ha generado una amplia difusión en redes sociales, donde el video grabado por el pasajero continúa circulando, evidenciando los momentos de pánico vividos por los funcionarios y la tripulación.

AVIÓN OFICIAL SE INCENDIA TRAS SALIRSE DE LA PISTA EN EL CONGO

La aeronave, un modelo Embraer ERJ-145, terminó envuelta en llamas tras el impacto, en un incidente que generó pánico entre los 20 pasajeros a bordo y que quedó grabado en video por uno de ellos.

El hecho se produjo en medio de una semana marcada por la tensión en la región, tras el derrumbe de un puente en una mina semiindustrial de Lualaba, donde murieron al menos 30 personas. La delegación de Kabamba viajaba precisamente hacia la zona para dar seguimiento a las investigaciones y coordinar apoyo a los mineros afectados.

PASAJERO CAPTÓ EL MOMENTO DEL IMPACTO

Uno de los integrantes de la comitiva, ubicado en un asiento cercano al ala derecha de la aeronave, grabó con su celular el momento exacto en que el avión se salió de la pista y comenzó a arder. En el video, de aproximadamente un minuto, se escuchan gritos de auxilio y se observa a los pasajeros intentando salir por su cuenta mientras el fuego comienza a rodear la estructura metálica.

A pesar de la magnitud del accidente, los informes oficiales confirman que no hubo víctimas ni personas lesionadas, ya que los ocupantes lograron evacuar a tiempo antes de que las llamas consumieran gran parte del fuselaje.

¿QUÉ CAUSÓ EL ACCIDENTE?

Las autoridades locales señalan que la aeronave perdió el control durante el aterrizaje, lo que provocó que se saliera del tramo designado, chocara contra el suelo y posteriormente se incendiara. Isaac Nuembo, consejero de comunicaciones del ministro Kabamba, declaró a medios congoleses que todos los pasajeros tuvieron que escapar por su propia cuenta ante la rápida propagación del fuego.

“No sabemos si fue un problema de los neumáticos. El avión se salió de la pista y empezó a incendiarse. Afortunadamente, todos logramos salir, si bien las maletas se quedaron a bordo”, explicó Nuembo.

Imágenes posteriores muestran a trabajadores del aeropuerto y a los equipos de emergencia sofocando el incendio con mangueras de agua, mientras la estructura del avión ya estaba severamente dañada.

A través de un comunicado, el Ministerio de Minas informó que tanto el ministro Louis Watum Kabamba como su delegación reanudarán sus actividades y reuniones técnicas relacionadas con el derrumbe en la mina de Kalando, a fin de coordinar acciones de apoyo y proteger a las comunidades mineras afectadas.