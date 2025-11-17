VIDEO | Camión con 46 peregrinos choca con pipa de gasolina en Arabia Saudita. Uno sobrevivió

Un accidente ocurrido en una carretera cercana a Medina, Arabia Saudita, dejó al menos 45 peregrinos muertos luego de que el autobús en el que viajaban chocara contra una pipa de combustible, provocando un incendio que complicó las labores de rescate.

De acuerdo con medios locales e indios, la mayoría de las víctimas eran ciudadanos de la India, algunos originarios de Hyderabad. Tras la colosión se registró una explosión y el fuego consumió ambos vehículos en pocos minutos, reduciendo las posibilidades de escape para los pasajeros.

Autoridades saudíes trabajan en la identificación de los cuerpos y en determinar las causas del siniestro, mientras que el Consulado de la India en Jeddah habilitó un centro de atención 24 horas para ofrecer información a familiares.

Según los primeros reportes, en el autobús viajaban 46 personas a realizar diversos ritos religiosos en la región; solo una sobrevivió al impacto y al incendio posterior.

La magnitud del accidente fue captada por un automovilista que también transitaba por el sitio.

Dado a la zona del accidente, y a que los curiosos rodeaban el lugar intentando grabar, esto dificultó las labores iniciales de rescate.

En cuanto a la identificación de cuerpos, las autoridades saudíes confirmaron que trabajan en ello, así como en la recopilación de información que permita determinar las causas del accidente, para determinar si hubo fallas mecánicas, error humano o condiciones adversas en la carretera que influyeran en la colisión entre el autobús y la pipa de combustible.

En cuanto al único sobreviviente, hasta el momento no se ha difundido la lista oficial de víctimas, pero primeros informes apuntan a que, de las 46 personas que viajaban en el camión, una sobrevivió.