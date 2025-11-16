VIDEO | "Imagine", de John Lennon, la canción que Nicolás Maduro cantó durante acto en Venezuela

Luego de tres meses de movilización militar constante ante sus costas por parte de Estados Unidos, Venezuela respondió con la denuncia de supuesta amenaza de parte de Washington, por el despliegue naval y aéreo en el Caribe.

En medio de esas tensiones, el sábado 15 de noviembre, Nicolás Maduro, presidente de la república bolivariana, llevó a las calles de Caracas, la capital, un discurso ante miles de simpatizantes.

El mandatario venezolano llamó a sus gobernados a "hacer todo por la paz, como decía John Lennon, para después cantar una breve parte de la melodía del fallecido integrante del cuarteto de Liverpool, The Beatles, Imagine.

Después de la breve interpretación y de pedir a las nuevas generaciones que buscaran su letra, la canción completa fue reproducida.

"Es una inspiración para todos los tiempos, es un himno, para todas las épocas y generaciones, que dejó John Lennon como regalo a la humanidad", dijo posteriormente.

Asimismo, Maduro exhortó a sus seguidores que defendieran al país ante cualquier amenaza.

"Y es una tarea que les doy desde aquí a todas las fuerzas populares, sociales, políticas, militares, policiales, a todas las fuerzas de la patria: a no caer en provocaciones, en ningún momento, pero a movilizarse con fervor patriótico para decirles: fuera de aquí barcos imperialistas, fuera de aquí amenazas militares, Venezuela se respeta".

Finalmente, el líder chavista pidió apoyo para la cuarta consulta de proyectos comunales que son financiados por el Estado, a efectuarse el domingo entrante.