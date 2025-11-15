Tragedia en Estocolmo: tres muertos tras el choque de un autobús de dos pisos en una parada

Al menos tres personas perdieron la vida y otras tres resultaron heridas luego de que un autobús de dos pisos se estrellara contra una parada en pleno centro de Estocolmo. El accidente ha generado conmoción en la capital sueca y mantiene a las autoridades en una intensa investigación.
UN CHOQUE QUE SORPRENDIÓ AL CORAZÓN DE LA CIUDAD
El siniestro ocurrió la tarde del viernes en el barrio de Östermalm, una zona céntrica cercana al Instituto Real de Tecnología. De acuerdo con los reportes iniciales, la Policía clasificó el hecho como un accidente, mientras continúan analizando las circunstancias que llevaron al conductor a perder el control.
El operador del autobús permanece hospitalizado y bajo investigación por presunta negligencia, según informó La Voz de Galicia. El área fue rápidamente acordonada para facilitar las labores de rescate y la recopilación de evidencia.
AUTORIDADES PIDEN CALMA MIENTRAS AVANZA LA INVESTIGACIÓN
Antes de confirmarse el número de víctimas, el primer ministro Ulf Kristersson llamó a la ciudadanía a evitar especulaciones. Señaló que los equipos policiales y de emergencia enfrentan una tarea compleja y que requieren trabajar sin presión pública.
El accidente ocurrió aproximadamente a las 15:23 horas. Aunque el caso se investiga como un “homicidio con agravante”, la Policía aclaró que aún no se conocen las causas exactas del choque. La cadena SVT destacó que, por el momento, las autoridades no consideran que se trate de un ataque terrorista.
El impacto del accidente revive el recuerdo de un hecho ocurrido en 2017, cuando un camión arrolló a transeúntes en una concurrida calle peatonal de Estocolmo. En aquella ocasión murieron cuatro personas y otras 15 resultaron heridas. Según BBC, el vehículo perteneciente a la cervecera Spendrups había sido robado horas antes mientras realizaba un reparto.
UNA CIUDAD EN DUELO Y EN BÚSQUEDA DE RESPUESTAS
La tragedia del viernes ha generado un ambiente de tristeza y preocupación entre los habitantes de Estocolmo. Las autoridades locales reforzaron la presencia policial mientras avanza la investigación, en un esfuerzo por brindar seguridad y claridad en torno a lo ocurrido.
Las próximas horas serán clave para determinar si el choque fue producto de un error humano, una falla técnica o cualquier otra circunstancia que permita entender cómo un día común terminó en una tragedia.