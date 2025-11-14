  • 24° C
Internacional / Mundo

Estados Unidos fusila a un hombre condenado a muerte por triple asesinato

Stephen Bryant dejaba en sus víctimas "Atrápame si puedes"; fue muerto en Carolina del Sur ante un pelotón, una forma de ejecución cuestionada

Nov. 14, 2025
Estados Unidos fusila a un hombre condenado a muerte por triple asesinato

Un hombre condenado por un triple homicidio fue ejecutado este viernes 14 de noviembre de 2025 en Carolina del Sur mediante pelotón de fusilamiento, uno de los métodos de pena capital más polémicos que aún se aplican en Estados Unidos.

Las autoridades penitenciarias confirmaron que Stephen Bryant, de 44 años, recibió la sentencia por los asesinatos cometidos en 2004. En aquel caso, Bryant no solo confesó los crímenes, sino que dejó un mensaje escrito con la sangre de una de las víctimas: "Atrápame si puedes".

imagen-cuerpo

La ejecución de Bryant se convierte en la número 43 en el país durante 2025, igualando ya el récord registrado en 2012. El número podría aumentar antes de que termine el año, pues existen procedimientos adicionales programados.

Durante 2025, la mayoría de las ejecuciones (35) han sido realizadas por inyección letal. Tres, incluido el caso de Bryant, han ocurrido por fusilamiento, mientras que cinco se llevaron a cabo mediante hipoxia nitrogenada, un método que induce la muerte por asfixia administrando gas nitrógeno a través de una máscara. Expertos de Naciones Unidas han descrito este procedimiento como "cruel e inhumano".

imagen-cuerpo

Aunque la pena de muerte continúa vigente en buena parte del país, 23 estados ya la han abolido y otros tres (California, Oregón y Pensilvania) mantienen moratorias que impiden su aplicación; en contra parte, contraste con los esfuerzos por reducir o eliminar este mecanismo, el presidente Donald Trump ha reiterado su respaldo a la pena capital.

Edel Osuna
