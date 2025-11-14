VIDEO | Terrible explosión en parque industrial deja 20 personas heridas

El Parque Industrial del municipio de Ezeiza, Argentina, quedó devastado tras la fuerte explosión que se registró la noche de este viernes 14 de noviembre de 2025, con saldo preliminar de 20 personas heridas, sin víctimas fatales al momento.

Reportes de medios de ese país sudamericano establecen que el incidente en el complejo industrial en un complejo de tres edificios donde había productos agroquímicos, en la localidad de Carlos Spegazzini, en Buenos Aires.

Argentina Explosion



Footage circulating shows a massive explosion at the Ezeiza industrial park in Buenes Aires



Houses nearby reportedly had their windows blown out after the explosion.



The cause of the blast and the number of injured is not known at this stage pic.twitter.com/8pBL9LLYHI — Chyno News (@ChynoNews) November 15, 2025

De acuerdo con publicaciones en redes sociales, en Ezeiza bomberos trabajan a marchas forzadas, a fin de que el fuego no se propague a otras áreas.

En las imágenes de los videos que se han viralizado en todo el mundo, se escucha el estallido y se aprecia una enorme columna de fuego, provocando el terror en la gente aledaña al sitio.

#AlMomento | Se incendia y explota parque industrial en las afueras de Buenos Aires, Argentina; habría al menos 20 heridos



Un incendio en un complejo industrial en las afueras de la capital argentina de Buenos Aires generó una fuerte explosión el viernes por la noche,... pic.twitter.com/YDPWRp0zr4 — Milenio (@Milenio) November 15, 2025

Respecto a qué provocó el incendio, Gastón Granados, alcalde de Ezeiza, informó a medios argentinos que se determinarán las causas luego de que se sofoque el siniestro.

Además, dijo que hay personas con heridas leves y casas en las inmediaciones del parque, que presentaron daños. "Es muy confuso todo", indicó.