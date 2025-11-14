Cheetos y Doritos se renuevan: PepsiCo lanza línea sin colorantes ni saborizantes artificiales en EU

PepsiCo anunció este jueves una transformación significativa de dos de sus botanas más emblemáticas, Cheetos y Doritos, con la presentación de Simply NKD, una línea que promete mantener la intensidad de sabor característica, pero eliminando por completo los colorantes sintéticos y los saborizantes artificiales.

La compañía describe esta propuesta como "una reinvención" de sus productos más reconocidos, adaptada a consumidores que buscan opciones más naturales sin renunciar al sabor.

PEPSICO LANZA LÍNEA SIN COLORANTES NI SABORIZANTES ARTIFICIALES

La CEO de PepsiCo Foods US, Rachel Ferdinando, afirmó que este lanzamiento marca un punto de inflexión para la industria.

"Estamos revolucionando las expectativas: eliminamos los colorantes artificiales, no el sabor, y demostramos que un sabor inolvidable puede ser incoloro", señaló al presentar la línea. La empresa subrayó que este desarrollo se logró en tiempo récord: solo ocho semanas fueron necesarias para reformular las versiones incoloras de estas botanas.

De acuerdo con PepsiCo, Simply NKD conserva el "ADN" de Cheetos y Doritos, pero lo lleva un paso más allá al ofrecer "sabores intensos y de primera calidad, pero sin los colorantes ni saborizantes artificiales". La línea toma su nombre de la palabra en inglés naked (desnudo), en alusión a productos más "puros" y con menos aditivos.

Hernán Tantardini, director de Marketing de PepsiCo Foods US, destacó que este lanzamiento es parte de una estrategia mayor para modernizar su portafolio. "Sin colorantes, sin sabores artificiales, la misma intensidad: eso es Simply NKD. Doritos y Cheetos están liderando una revolución en el mundo de los snacks, o un renacimiento, si se quiere", dijo. Agregó que el objetivo es "reinventar marcas icónicas para ofrecer opciones con los sabores intensos que los fans conocen y adoran, ahora sin colorantes ni sabores artificiales".

LOS PRODUCTOS DE LA NUEVA COLECCIÓN

PepsiCo informó que la colección de lanzamiento de Simply NKD incluirá cuatro productos:

Doritos Simply NKD ™ Queso para nachos

™ Queso para nachos Doritos Simply NKD ™ Cool Ranch

™ Cool Ranch Cheetos Simply NKD ™ Puffs

™ Puffs Cheetos Simply NKD™ Flamin´ Hot

Todos ellos se ofrecerán sin colores añadidos, con sabores intensos y completamente incoloros, manteniendo según la compañía el perfil gustativo que identifica a cada una de estas variantes.

La empresa confirmó que estos productos estarán disponibles a partir del 1 de diciembre, con una expansión gradual en tiendas de Estados Unidos y otros mercados.

Con Simply NKD, PepsiCo busca posicionarse a la vanguardia de una tendencia global en la industria de alimentos procesados: ofrecer etiquetas más limpias y fórmulas más simples, sin sacrificar el sabor que ha hecho de Cheetos y Doritos dos de las botanas más populares del mundo.