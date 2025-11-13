  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 13 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Estados Unidos podría negarte la visa si tienes estos problemas de salud. ¡Chéquele!

Hay personas que sufren de algunas enfermedades que soliciten el documento; habrá que atenderse y, sobre todo, cuidarse

Nov. 13, 2025
Estados Unidos podría negarte la visa si tienes estos problemas de salud. ¡Chéquele!

Uno de los documentos más solicitados a Estados Unidos es la visa, documento que abre las puertas de este país de primer mundo; sin embargo, recientemente, el Departamento de Estado decidió aplicar un nuevo requisito para expedirla. Te contamos.

De acuerdo con la información, el nuevo requerimiento para ser elegible al visado tiene que ver con la salud del solicitante, ya que se pretende que se eviten gastos médicos al país.

Es decir, ahora es importante el estado de salud el solicitante, pues antes tenían una lista de quienes podían acceder a una entrevista para obtener la visa; sin embargo, ahora los

requisitos se refuerzan contando enfermedades crónicas y algunas afecciones.

imagen-cuerpo

LA ORDEN ESTÁ EN FIRME

La orden fue filtrada al KFF Health News, un medio especializado en salud Estados Unidos, que refiere que en la nueva disposición se destaca que "se debe considerar la salud del solicitante".

Entre las enfermedades están las crónicas, que llevarían a las personas únicamente a atenderse a Estados Unidos, representando una carga y mayor permanencia en territorio estadounidense.

Los padecimientos enlistados, y que podrían requerir atención médica costosa y prolongada, son:

  • Apnea del sueño
  • Asma
  • Diabetes
  • Hipertensión
  • Obesidad

Además, se pedirá a los solicitantes que muestren que cuentan con los ingresos suficientes para pagar sus tratamientos, sin apoyo del gobierno.

Edel Osuna
Edel Osuna
Contenido Relacionado
Este país posee un ejército que desafía a las potencias y es el más poderoso de Latinoamérica
Internacional / Mundo

Este país posee un ejército que desafía a las potencias y es el más poderoso de Latinoamérica

Noviembre 13, 2025

Además, esta nación opera con tecnología militar de última generación, la cual es de producción nacional. Te contamos cuál es

VIDEO | Instante exacto en que un avión militar de transporte se parte por la cola; muere toda la tripulación
Internacional / Mundo

VIDEO | Instante exacto en que un avión militar de transporte se parte por la cola; muere toda la tripulación

Noviembre 13, 2025

En las imágenes se aprecia cómo la aeronave cae en dos partes; era de transporte y en ella viajaban 20 personas, entre ellas efectivos del ejército

EE.UU. realiza su vigésimo ataque contra un presunto narcobote en el Caribe: hay cuatro muertos
Internacional / Mundo

EE.UU. realiza su vigésimo ataque contra un presunto narcobote en el Caribe: hay cuatro muertos

Noviembre 13, 2025

Las fuerzas armadas emplean aviones de combate, drones y cañoneras para ejecutar los ataques, cuyo objetivo es interrumpir el flujo de drogas