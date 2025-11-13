Estados Unidos podría negarte la visa si tienes estos problemas de salud. ¡Chéquele!

Uno de los documentos más solicitados a Estados Unidos es la visa, documento que abre las puertas de este país de primer mundo; sin embargo, recientemente, el Departamento de Estado decidió aplicar un nuevo requisito para expedirla. Te contamos.

De acuerdo con la información, el nuevo requerimiento para ser elegible al visado tiene que ver con la salud del solicitante, ya que se pretende que se eviten gastos médicos al país.

Es decir, ahora es importante el estado de salud el solicitante, pues antes tenían una lista de quienes podían acceder a una entrevista para obtener la visa; sin embargo, ahora los

requisitos se refuerzan contando enfermedades crónicas y algunas afecciones.

LA ORDEN ESTÁ EN FIRME

La orden fue filtrada al KFF Health News, un medio especializado en salud Estados Unidos, que refiere que en la nueva disposición se destaca que "se debe considerar la salud del solicitante".

Y es que, de acuerdo con el fin, estos inconvenientes representarían una carga para la nación, por lo que se envió la nueva orden a embajadas y consulados, y se amplió el listado de enfermedades que harían un solicitante no sea elegible para residir en el país.

Entre las enfermedades están las crónicas, que llevarían a las personas únicamente a atenderse a Estados Unidos, representando una carga y mayor permanencia en territorio estadounidense.

Los padecimientos enlistados, y que podrían requerir atención médica costosa y prolongada, son:

Apnea del sueño

Asma

Diabetes

Hipertensión

Obesidad

Además, se pedirá a los solicitantes que muestren que cuentan con los ingresos suficientes para pagar sus tratamientos, sin apoyo del gobierno.