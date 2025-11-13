  • 24° C
Internacional / Mundo

VIDEO | Instante exacto en que un avión militar de transporte se parte por la cola; muere toda la tripulación

En las imágenes se aprecia cómo la aeronave cae en dos partes; era de transporte y en ella viajaban 20 personas, entre ellas efectivos del ejército

Nov. 13, 2025
Un avión militar sufrió un terrible accidente: se partió en dos por la cola. El saldo toda la tripulación, conformada por 20 soldados, falleció.

De acuerdo con la información, el percance ocurrió el 11 de noviembre, cerca del municipio de Sighnaghi, en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán; la aeronave siniestrada en su C-130 del Ejército de Turquía, fabricado por Lockheed Martin, un modelo ampliamente usado por fuerzas aéreas de distintas regiones del mundo para transportar desde tropas, hasta suministros y equipamiento militar.

Autoridades turcas señalaron que el avión salió de la ciudad azerbaiyana de Ganja con destino a Turquía; sin embargo, por causas que se investigan, la cola se desprendió, lo que provocó que el piloto perdiera el control del aparato.

La cabina y gran parte de la estructura de la aeronave cayeron en espiral, mientras que la cola se precipitó lejos del resto, accidente que ocurrió en territorio aéreo de Georgia.

A través de un comunicado, el Ministerio de Defensa turco informó que en la aeronave viajaban tanto miembros de la tripulación, como personal militar.

"Nuestra aeronave C-130, que despegó de Azerbaiyán para regresar a Turquía, se accidentó en la frontera entre Georgia y Azerbaiyán. Había 20 personas a bordo", señaló.

EL VIDEO DE LA TRAGEDIA

En imágenes que se difundieron en medios tanto turcos, como en redes sociales, se aprecia el instante en que el avión pierde estabilidad; de pronto, la cola se desprende y el resto del aparato cae entre humo y espiral.

Finalmente, se impactó y generó una enorme columna de humo, indicativo del sitio donde se estrelló.

Al lugar acudieron servicios de emergencia tanto turcos, como georgianos, y se informó que antes del accidente no se emitió señal de emergencia.

Recep Tayyip Erdogan, presidente de Turquía, lamentó lo ocurrido y externó sus condolencias a los familiares de las víctimas.

"Dios quiera que superemos este accidente con el menor daño posible. Que Dios tenga en su gloria a nuestros mártires y acompañe a los nuestros con sus oraciones", declaró durante un acto en Ankara.

Edel Osuna
