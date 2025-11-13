  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 13 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Internacional / Mundo

Gobierno de Estados Unidos podría negar visas a personas con obesidad, depresión o enfermedades crónicas

La intención de esta medida es "proteger al contribuyente estadounidense" y garantizar que los nuevos inmigrantes no representen una carga económica

Nov. 13, 2025
Gobierno de Estados Unidos podría negar visas a personas con obesidad, depresión o enfermedades crónicas

La administración del presidente Donald Trump ha endurecido nuevamente los criterios para otorgar visas a inmigrantes, incorporando lineamientos médicos y financieros más estrictos que podrían dejar fuera a miles de solicitantes.

De acuerdo con reportes de AP y filtraciones confirmadas por fuentes diplomáticas, embajadas y consulados de Estados Unidos ya recibieron la orden de aplicar evaluaciones mucho más rigurosas y, en caso necesario, negar visas por motivos de salud o capacidad económica.

¿CUÁLES SON LOS NUEVOS CRITERIOS PARA OTORGAR VISAS?

Las nuevas reglas se centran en identificar condiciones que, según el Gobierno estadounidense, podrían implicar gastos elevados en atención médica.

Entre los motivos para rechazar una solicitud se encuentran:

  • Enfermedades crónicas
  • Obesidad
  • Presión arterial alta
  • Afecciones cardiovasculares, metabólicas o neurológicas
  • Diagnósticos de depresión, ansiedad u otras condiciones de salud mental

Incluso se evaluará si el solicitante tiene dependientes con discapacidades o necesidades especiales que requieran cuidados constantes, bajo el argumento de que esto podría limitar su capacidad laboral en Estados Unidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, instruyó además a los funcionarios consulares a revisar a detalle los documentos financieros de cada solicitante. Esto incluye estados de cuenta, ahorros, fondos fiduciarios y cuentas de retiro.

La intención, según la directriz, es "proteger al contribuyente estadounidense" y garantizar que los nuevos inmigrantes no representen una carga económica para el sistema de salud y asistencia pública.

Aunque la evaluación del riesgo de convertirse en "carga pública" ha existido desde hace décadas, las nuevas medidas representan un enfoque más intrusivo.

¿QUÉ IMPACTO PODRÍAN TENER ESTAS MEDIDAS EN LA INMIGRACIÓN?

En la práctica, permitirán a los funcionarios negar visas a personas con condiciones comunes como obesidad, un padecimiento que afecta a cerca del 40% de la población estadounidense, o a quienes tengan hijos con necesidades especiales.

Estas reglas aplican exclusivamente a quienes buscan inmigrar de manera permanente, no a visitantes temporales. Sin embargo, analistas advierten que podrían reducir de forma significativa la emisión de visas, especialmente para familias y personas de bajos recursos.

Trump ha reiterado que su prioridad es reforzar el control migratorio y limitar la inmigración legal. Con estas medidas, la administración republicana consolida uno de sus objetivos centrales: endurecer el ingreso al país con filtros médicos y económicos sin precedentes.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Elon Musk desafía a WhatsApp con "X Chat", su nueva apuesta por la mensajería instantánea
Internacional / Mundo

Elon Musk desafía a WhatsApp con "X Chat", su nueva apuesta por la mensajería instantánea

Noviembre 13, 2025

El empresario sudafricano, dio a conocer sus planes para lanzar una aplicación independiente llamada "X Chat", enfocada en la mensajería privada

The Economist 2026: ¿Una portada que anticipa el caos y el cambio global bajo la sombra de Trump?
Internacional / Mundo

The Economist 2026: ¿Una portada que anticipa el caos y el cambio global bajo la sombra de Trump?

Noviembre 13, 2025

Con esta nueva edición, la revista británica no solo ofrece predicciones, sino un retrato de la fragmentación que se podrá ver alrededor del mundo

Revelan emails incriminatorios contra Donald Trump que lo vinculan con Jeffrey Epstein
Internacional / Mundo

Revelan emails incriminatorios contra Donald Trump que lo vinculan con Jeffrey Epstein

Noviembre 12, 2025

El presidente respondió a la publicación de los correos señalando que se trata de un intento de los demócratas por desviar la atención