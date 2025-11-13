Jeff Bezos se adelanta a Elon Musk: Blue Origin lanza su primera misión a Marte

Blue Origin ha marcado un hito histórico en la exploración espacial al lanzar con éxito su primera misión rumbo a Marte, adelantándose por primera vez a su principal competidor, SpaceX.

El potente cohete New Glenn, desarrollado por la compañía de Jeff Bezos, despegó este jueves desde Cabo Cañaveral llevando a bordo dos sondas robóticas gemelas de la misión ESCAPADE de la NASA, destinadas a estudiar la atmósfera marciana.

Tras dos intentos fallidos debido al mal tiempo en Florida y a una intensa tormenta solar, el lanzamiento finalmente se concretó a las 15:55 hora local.

Apenas 33 minutos después, ambas sondas quedaron desplegadas en órbita terrestre, preparadas para iniciar un largo viaje que culminará en septiembre de 2027, cuando Marte y la Tierra vuelvan a alinearse favorablemente.

PRUEBA EXITOSA; PRÓXIMA PARADA, LA LUNA"

El vuelo NG-2 supone el segundo ensayo del New Glenn, un colosal cohete de 98 metros con el que Blue Origin aspira a competir directamente con los Falcon 9 y Starship de Elon Musk.

En esta ocasión, la compañía logró por primera vez recuperar el enorme propulsor del cohete, que aterrizó de manera controlada sobre la plataforma marítima Jacklyn, un paso crucial hacia la reutilización y la reducción de costes en misiones orbitales y profundas.

El éxito del New Glenn contrasta con las dificultades recientes del programa Starship, cuyo megacohete de 120 metros todavía no ha alcanzado la órbita tras 11 vuelos de prueba.

Además de las sondas ESCAPADE Blue y Gold, el New Glenn también desplegó un dispositivo experimental de comunicaciones de Viasat, parte de una tecnología que la NASA planea emplear en futuras misiones.

Este lanzamiento marca el inicio de una nueva etapa para Blue Origin, que hasta ahora se había centrado en el turismo espacial con su cohete suborbital New Shepard. Con el ánimo por las nubes, los empleados celebraron el logro repitiendo: "Próxima parada, la Luna".