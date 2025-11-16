Papa León XIV llama a fortalecer la cultura del respeto y la protección de víctimas de abusos

El Papa León XIV exhortó este domingo a promover una "cultura del respeto" como garantía para proteger la dignidad de todas las personas, especialmente de quienes han sufrido abusos.

Su mensaje se produjo tras el rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico, donde valoró la iniciativa de la Conferencia Episcopal Italiana (CEI).

"Me uno a la Iglesia en Italia que ha propuesto una jornada de oración por las víctimas y supervivientes de abusos, para que crezca la cultura del respeto como garantía de protección de la dignidad de toda persona, especialmente de los menores y más vulnerables", afirmó el pontífice.

La CEI celebrará el próximo martes 18 de diciembre la V Jornada de Oración por las Víctimas y Supervivientes de Abusos, una jornada cuyas reflexiones han sido elaboradas por personas que han vivido esta realidad.

IGLESIA CAMINA CONTRA TODAS FORMAS DE ABUSO

Desde su elección en mayo, León XIV ha insistido en que la Iglesia no debe tolerar ninguna "forma de abuso", tal como reiteró en una carta divulgada el pasado 23 de octubre dirigida a un foro sobre protección de menores celebrado en Filipinas.

Su compromiso también quedó reflejado el 8 de noviembre, cuando mantuvo una reunión de casi tres horas con 15 víctimas de Bélgica, encuentro que la Santa Sede describió como un diálogo "profundo y doloroso".

En este contexto, el Papa recibirá mañana lunes a los dirigentes de la Conferencia Episcopal Española para abordar diversos asuntos. La audiencia tiene lugar en medio de las acusaciones por presuntos abusos sexuales contra el actual obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza.