Internacional / Mundo

Estados Unidos a designa al Cártel de los Soles como terrorista; señala a Maduro como su líder

Además, el Departamento de Estado norteamericano indicó que esta agrupación tendría vínculos con el Cártel de Sinaloa y con el Tren de Aragua

Nov. 16, 2025
Desde la toma de poder de Donald Trump, a inicios de 2025, como presidente de Estados Unidos, designó a las agrupaciones de tráfico de drogas como organizaciones terroristas, lo que le permite canalizar recursos para combatirlas y llevarlas a juicio.

Entre las medidas que implica esta designación está el congelamiento de cuentas, etiqueta de ilegalidad de empresas que brinden apoyo material, además de suspensión de visados, prohibición de ingreso al país y persecución de sus líderes.

En ese marco, el Departamento de Estado norteamericano designó al Cártel de los Soles, con sede en Venezuela, como una organización terrorista extranjera, medida que, de acuerdo la dependencia, intensificará la estrategia de Washington para combatirlo, la cual entrará en vigor el 24 de noviembre de 2025.

A través de un comunicado, la oficina dirigida por Marco Rubio afirmó que el Gobierno estadounidense empleará "todo su poder" para enfrentar a la organización, presuntamente vinculada al presidente venezolano Nicolás Maduro.

"El Departamento de Estado designó al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera, efectiva al 24 de noviembre de 2025. Con sede en Venezuela, el Cártel de los Soles es liderado por Nicolás Maduro y otros individuos de alto perfil del régimen ilegítimo de Maduro, quienes han corrompido la milicia, inteligencia, legislatura y justicia de Venezuela", señaló la institución.

El comunicado añadió que "ni Maduro ni sus cómplices representan al gobierno legítimo de Venezuela", marcando una postura más dura de Washington hacia el régimen venezolano.

Esta resolución se suma a una medida previa adoptada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que en julio pasado ya había clasificado al Cártel de los Soles como una organización terrorista.

VÍNCULOS CON EL CÁRTEL DE SINALOA Y OTRAS ORGANIZACIONES

El Departamento de Estado también destacó las supuestas conexiones del Cártel de los Soles con otros grupos criminales catalogados como organizaciones terroristas por el gobierno estadounidense, incluidos el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa.

"El Cártel de los Soles junto a otros grupos designados como organizaciones terroristas extranjeras, como el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa, son responsables de la violencia terrorista a lo largo de nuestro hemisferio, así como por el tráfico de drogas en los Estados Unidos y Europa", detalló la dependencia.

Edel Osuna
