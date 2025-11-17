  • 24° C
Internacional / Mundo

Canadá emite alerta de viaje para Sonora y otros 12 estados en México por violencia

El aviso canadiense señala que los enfrentamientos entre grupos delictivos pueden ocurrir en cualquier momento

Nov. 17, 2025
El gobierno de Canadá actualizó su aviso de seguridad y recomendó a sus ciudadanos evitar viajes no esenciales a 13 estados de México debido a la violencia y la actividad del crimen organizado.

La alerta afecta a Sonora además de Chiapas, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas, aunque excluye algunas zonas turísticas y áreas urbanas específicas.

En Chiapas, los destinos exentos son Palen

que, Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas. Por su parte, en Guerrero, la excepción aplica a Ixtapa-Zihuatanejo, únicamente si se accede por vía aérea.

El aviso canadiense señala que los enfrentamientos entre grupos delictivos pueden ocurrir en cualquier momento, y recuerda que las fuerzas federales ya han sido desplegadas en distintas regiones del país. Según el comunicado, estos episodios de violencia pueden presentarse sin previo aviso.

RECOMENDACIONES DEL GOBIERNO CANADIENSE

Entre las recomendaciones, el gobierno canadiense aconseja:

  • Viajar de día siempre que sea posible.
  • Revisar detalladamente los destinos antes del viaje.
  • Mantenerse informado a través de medios locales.
  • Extremar precauciones al retirar dinero en cajeros automáticos, debido al riesgo de robos a mano armada.

La actualización también advierte sobre altos índices de delincuencia y secuestros en varias regiones de México, niveles comparables a los que se registran en países como España e Italia.

César Leyva
