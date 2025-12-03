Sheinbaum confirma aumento al salario mínimo para 2026; ¿de cuánto será el incremento?

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el salario mínimo volverá a incrementarse a partir del 1 de enero de 2026, como resultado del consenso entre el sector empresarial, los sindicatos y el Gobierno federal.

El aumento acordado será del 13%, con lo que el ingreso diario pasará a 315.04 pesos, cifra que marca un paso más hacia la meta de que este salario alcance el costo de 2.5 canastas básicas en 2030, uno de los compromisos centrales de la mandataria.

Durante el anuncio, Sheinbaum recordó que, actualmente, el salario mínimo permite cubrir aproximadamente 1.7 canastas básicas, por lo que el ajuste de 2026 representa un avance significativo dentro del plan de recuperación del poder adquisitivo.

Con el nuevo aumento proyectado para 2026, el salario mensual se ubicará alrededor de 9 mil 582.47 pesos, según precisó el secretario del Trabajo, Marath Bolaños.

¿QUÉ PASARÁ EN LA FRONTERA NORTE?

En la zona libre de la frontera norte —donde rige un salario diferenciado por políticas de competitividad regional— el ajuste será menor que en el resto del país. Ahí, el salario mínimo subirá un 5%, para pasar de 419.88 a 440.87 pesos diarios, es decir, 13 mil 409.80 pesos mensuales.

Con este ajuste, la presidenta destacó que la región ya estaría cumpliendo una parte del objetivo de alcanzar el costo equivalente a 2.5 canastas básicas.

PERSONALIDADES PRESENTES EN LA MAÑANERA

La conferencia matutina contó con la participación de diversas figuras clave del sector laboral, empresarial y económico del país. Entre los asistentes estuvieron funcionarios federales, representantes del sector privado y líderes de organizaciones obreras, quienes formarán parte de los anuncios y discusiones programadas para este día.

Por parte del Gobierno de México, asistió Marath Bolaños, secretario del Trabajo y Previsión Social. También estuvieron presentes Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y Altagracia Gómez, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización.

Del sector obrero participaron Reyes Soberanis Moreno, presidente del Congreso del Trabajo; Rodolfo González, secretario general de la Confederación Regional Obrero-Mexicana; Leslie Baeza, oficial mayor de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos; y José Luis Carazo, secretario de la Confederación de Trabajadores de México.

En representación del ámbito patronal y empresarial asistió Juan José Sierra, presidente de la Coparmex; Alejandro Malagón, presidente de la Concamin; y Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servytur.

Asimismo, se contó con la presencia de Luis Munguía, titular de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.