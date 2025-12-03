Sheinbaum confirma jornada laboral de 40 horas: Así será la reducción gradual en México

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció este miércoles 3 de diciembre un acuerdo histórico para avanzar hacia una jornada laboral de 40 horas semanales, una reforma que será gradual y que busca mejorar la calidad de vida de millones de personas trabajadoras.

Además, confirmó un incremento al salario mínimo para 2026; sin embargo, el eje central del anuncio fue la transformación del esquema laboral vigente.

Durante la conferencia matutina, Marath Baruch Bolaños López, secretario del Trabajo y Previsión Social, detalló que el Gobierno Federal alcanzó un consenso unánime con el sector empresarial para reducir la jornada de 48 a 40 horas, garantizando que este ajuste no implicará recortes salariales, disminución de prestaciones ni afectaciones a los ingresos.

Bolaños explicó que la reducción se incorporará tanto a la Constitución como a la Ley Federal del Trabajo, asegurando su obligatoriedad y protección jurídica. La propuesta establece que las personas trabajadoras ganarán más tiempo para su vida personal sin perder derechos adquiridos.

REDUCCIÓN GRADUAL DE LA JORNADA LABORAL EN MÉXICO HASTA 2030

La reforma se aplicará de manera progresiva, con una disminución de dos horas por año, iniciando su vigencia en 2026, considerado un periodo de transición. El calendario quedará de la siguiente forma:

2026 – Entrada en vigor y año de transición

– Entrada en vigor y año de transición 2027 – 46 horas semanales

– 46 horas semanales 2028 – 44 horas

– 44 horas 2029 – 42 horas

– 42 horas 2030 – 40 horas semanales

Este esquema permitirá que empresas y trabajadores se adapten paulatinamente a los nuevos horarios, sin afectar operaciones ni estabilidad económica.

AUMENTO AL SALARIO MÍNIMO EN 2026

Aunque el anuncio se centró en la jornada laboral, también se informó que en 2026 el salario mínimo general subirá 13%, pasando de 278.80 a 315.04 pesos diarios. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el aumento será de 419.88 a 440.87 pesos.

Próximo paso: el Legislativo

El Ejecutivo enviará en los próximos días la iniciativa al Congreso para realizar las reformas constitucionales necesarias.

De aprobarse conforme a lo previsto, México se sumará a las naciones que apuestan por horarios laborales más humanos y equilibrados, con la meta clara de alcanzar la semana laboral de 40 horas en 2030.