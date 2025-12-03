Quesos que no son queso: Las marcas que Profeco no recomienda consumir por ser altamente procesados

El queso es un alimento fundamental en la cocina mexicana. Entre todos los tipos que existen, el queso manchego es uno de los preferidos por su sabor suave y su versatilidad: funciona en sándwiches, ensaladas, gratinados, pastas y prácticamente cualquier platillo del día a día.

Sin embargo, no todo lo que se vende como "manchego" realmente cumple con los estándares para ser considerado queso. Así lo dejó claro la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) en su estudio más reciente.

En la edición de diciembre de la Revista del Consumidor, la Profeco analizó 29 productos disponibles en el mercado mexicano: quesos manchegos, imitaciones, variantes procesadas y un queso de denominación de origen importado de España.

Aunque todos cumplieron con el contenido neto declarado, varios productos resultaron ser algo muy distinto a lo que aparentan.

LAS MARCAS QUE NO SON QUESO, SEGÚN PROFECO

El estudio detectó cinco productos que usan la palabra "manchego" o "queso manchego" en su etiquetado, pero que en realidad son quesos procesados, no cumplen con la NOM-051-SCFI/SSA1-2010 y pueden inducir al consumidor a una compra engañosa.

La Profeco advierte que estos productos no cumplen las características que un queso auténtico debe tener. Las marcas señaladas son las siguientes:

Lala. Queso fundido tipo manchego procesado pasteurizado

Queso fundido tipo manchego procesado pasteurizado Great Value. Queso manchego procesado en rebanadas

procesado en rebanadas Kraft Singles. Queso procesado tipo manchego

Queso procesado tipo manchego Zwan Premium. Queso procesado tipo manchego

Queso procesado tipo manchego Fud. Queso fundido manchego ahumado rebanado

Estos productos están etiquetados como si fueran quesos, pero incluyen ingredientes adicionales, grasas distintas a las butíricas y procesos que los clasifican como altamente procesados.

¿QUÉ EVALUÓ PROFECO EN ESTOS PRODUCTOS QUE DICEN SER QUESO?

Para determinar qué tan auténticos eran estos productos, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor verificó:

Tipo de grasa (butírica, vegetal u oveja)

Aporte nutrimental por cada 100 gramos

Contenido energético

Cantidad de sodio

Veracidad del etiquetado

Cumplimiento de NOM-051 y NOM-223

Condiciones de comercialización, especialmente en productos a granel

RECOMENDACIONES DE PROFECO PARA COMPRAR MEJOR

La Profeco aconseja a los consumidores:

Leer cuidadosamente la etiqueta, sobre todo el porcentaje de grasa y proteína.

Verificar que el producto esté refrigerado entre 2 °C y 6 °C.

Comparar precios: un producto más barato suele tener más humedad y menos grasa, es decir, menor calidad.

El hallazgo principal de este estudio de Profeco fue detecta los quesos procesados etiquetados como "manchego" que no cumplen con los criterios para ser considerados queso, por lo que su denominación puede confundir a los compradores.