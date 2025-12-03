Profeco enlista las ciudades con el precio de la uva más elevado para la tradición de las 12 campanadas

A pocos días de que miles de familias celebren la llegada del Año Nuevo con la tradicional costumbre de comer doce uvas al ritmo de las campanadas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dio a conocer cuáles son las regiones del país donde este fruto se vende más caro.

La información forma parte del programa Quién es Quién en los Precios, correspondiente del 3 al 13 de noviembre de 2025, por lo que los costos podrían haber variado desde entonces.

TRADICIÓN "DOCE UVAS, DOCE DESEOS"

La uva, ingrediente infaltable en esta tradición de "doce uvas, doce deseos", tiene una larga historia en México. Su presencia se remonta a la llegada de los misioneros españoles, quienes impulsaron el cultivo de la vid y sentaron las bases de la viticultura nacional.

Con el tiempo, este fruto se consolidó como un alimento clave tanto para consumo fresco como para la producción de vinos, jugos, conservas y vinagres.

PROFECO REVELA PRECIOS DE LA UVA

Profeco analizó los precios mínimo, máximo y promedio del kilogramo de tres variedades de uva en 29 ciudades del país:

Uva Thompson blanca sin semilla : 96.56 pesos por kilo

: 96.56 pesos por kilo Uva roja sin semilla: 81.01 pesos por kilo

81.01 pesos por kilo Uva globo o red globo: 85.47 pesos por kilo

Estas diferencias reflejan la influencia de factores como la variedad, la disponibilidad y la oferta local.

¿DÓNDE SE VENDE MÁS CARA LA UVA?

El análisis revela que el sur del país concentra los precios más elevados, con un promedio de 98.51 pesos por kilo. Esta región incluye a:

Campeche

Chiapas

Guerrero

Oaxaca

Quintana Roo

Tabasco

Veracruz

Yucatán

Estos son los estados donde los consumidores deberán desembolsar más para mantener viva la tradición, pero no serán los únicos, ya que le sigue la región centro, con un precio promedio de 91.76 pesos, que abarca Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala.

En tercer lugar, se encuentra la región centro-norte, con un costo promedio de 85.88 pesos, integrada por Aguascalientes, Baja California Sur, Colima, Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.

¿EN DÓNDE ESTÁ MÁS BARATA?

La región norte ofrece los precios más bajos del país, con un promedio de 69.78 pesos por kilo. Esta zona comprende Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas.

De acuerdo con Profeco, esta diferencia se explica porque estados como Sonora y Zacatecas figuran entre los principales productores de uva, lo que reduce costos de transporte y logística, reflejándose directamente en el precio final para los consumidores.

Con estas variaciones de hasta casi 30 pesos entre regiones, Profeco recomienda comparar precios antes de comprar, especialmente en vísperas del Año Nuevo, cuando la demanda de uva se incrementa significativamente.