Viral

¡No te quedes sin ella! Costco lanza su tradicional Rosca de Reyes con entrega programada para que llegue el mero día

La rosca celebra la llegada de los Reyes Magos con su forma circular que simboliza el amor eterno

Dic. 03, 2025
¿Listo para vivir la magia del Día de Reyes? / Imagen: Costco

La Rosca de Reyes es mucho más que un pan dulce; es la expresión tangible de una tradición ancestral que celebra la eterna comunión familiar. Originaria de la Edad Media europea, esta costumbre llegó a México durante el Virreinato para convertirse en una de las celebraciones gastronómicas más queridas del calendario cultural hispanoamericano. Su forma circular representa el amor eterno de Dios, sin principio ni fin, mientras que sus adornos de frutas cristalizadas simbolizan las joyas de las coronas de los Reyes Magos.

Esta tradición cobra vida cada 6 de enero, cuando familias se reúnen alrededor de la mesa para compartir no solo un alimento, sino momentos de alegría y conexión. Y aunque la Rosca de Reyes es protagonista indiscutible, su verdadera magia surge cuando se acompaña con las bebidas tradicionales que realzan sus sabores: el chocolate caliente, clásico acompañante que maximiza la experiencia dulce, y el café con leche, que ofrece un equilibrio perfecto para los paladares más exigentes.

OFERTA DE ROSCA DE REYES DEL COSTCO

Por ello, el emblemático Costco lanza su tradicional Rosca de Reyes marca Kirkland Signature, elaborada especialmente para familias que valoran la tradición y la excelencia. Producida por esta cadena, la rosca combina técnicas artesanales con ingredientes de primera calidad para garantizar un panqué suave, esponjoso y con un incomparable sabor a mantequilla.

Decorada con 10 betunes adornados con almendra fileteada espolvoreada de azúcar, la rosca cuenta con elementos visuales que cautivan desde el primer vistazo. Complementan esta decoración la jalea verde, cereza, higo y jalea roja, que no solo embellecen, sino que añaden capas de sabor a cada bocado.

En su interior se encuentran 6 muñecos de plástico que recrean la emoción ancestral de descubrir la sorpresa y convertirse en padrino o madrina del Niño Jesús. Esta característica transforma cada rebanada en un momento de sorpresa y alegría familiar.

Con 24 porciones, una sola rosca es suficiente para una comida familiar completa o para compartir con varias personas, maximizando el valor de tu compra.

PRECIO Y PROMOCIÓN

Esta es una oportunidad única para obtener una rosca de calidad a un precio accesible, con la comodidad de que llegue directamente a tu puerta.

  • Precio: $559.00 | Incluye envío a domicilio
  • Último Día de Compra: 25 de diciembre de 2025 (o agotar existencias)
  • Fecha de Entrega: 5 al 6 de enero de 2026
  • Horario de Entrega: De lunes a viernes (No se realizan entregas en días festivos)

¿DÓNDE COMPRAR LA ROSCA?

Está disponible actualmente a través de su sitio web oficial. Esta ventana de compra fue diseñada para garantizar que tu Rosca de Reyes llegue en el momento exacto para la celebración del Día de Reyes, sin compromisos ni retrasos, y recuerda antes de comprar, revisar Términos y Condiciones, así como la disponibilidad del producto.

La Rosca de Reyes Kirkland Signature de 2 kg no es simplemente un producto gastronómico; es una inversión en la tradición, en los momentos compartidos y en la perpetuación de una costumbre que ha unido a familias durante siglos. En tiempos donde la prisa define nuestro día a día, esta rosca ofrece la oportunidad de desacelerar, sentarse alrededor de la mesa con tus seres queridos, y participar en una celebración que trasciende generaciones.

Iván Fraijo
Iván Fraijo

Como maestro en Marketing Digital, me especializo en el análisis de tendencias de comunicación y tecnología para crear estrategias efectivas. Mi objetivo es conectar contenido de valor con la audiencia correcta, traduciendo la innovación tecnológica en mensajes claros y persuasivos que impulsen el crecimiento y generen un impacto significativo.

