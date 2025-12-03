¿Existe la telepatía? Esto dice la ciencia sobre las personas que comparten recuerdos

La idea de que dos personas puedan pensar lo mismo al mismo tiempo sin decir una sola palabra es algo que despierta mucha curiosidad. A lo largo de los años, este fenómeno se ha asociado con la telepatía, lo paranormal e incluso con teorías inspiradas en la física cuántica. Sin embargo, las investigaciones científicas apuntan hacia explicaciones mucho más terrenales y relacionadas con la memoria, las emociones y la comunicación humana.

De acuerdo con Jara Juana Bermejo Vega, investigadora del Programa Ramón y Cajal en la Universidad de Granada y especialista en computación cuántica, muchas personas utilizan la palabra telepatía para describir coincidencias mentales que resultan llamativas.

Un ejemplo típico puede ocurrir en cualquier familia: dos personas piensan en el mismo tema sin haberse consultado, lo que da la sensación de conexión directa.

La experta explica que este tipo de situaciones no requieren una explicación extraordinaria. Cuando dos personas hablan con frecuencia sobre ciertos temas, comparten inquietudes o viven situaciones similares, es natural que su mente siga patrones parecidos.

COINCIDENCIAS O COMUNICACIÓN PREVIA

Familias, amigos muy cercanos e incluso parejas suelen anticiparse a lo que el otro piensa porque comparten rutinas, emociones y recuerdos. La familiaridad genera un contexto común que influye en la atención y en la memoria, haciendo que ambos enfoquen sus pensamientos en los mismos asuntos sin necesidad de una "conexión mental".

Lo que parece telepatía es, en la mayoría de los casos, el resultado de una historia de comunicación previa, muchas veces inconsciente.

¿Y LA FÍSICA CUÁNTICA? ¿PUEDE EXPLICARLO?

Algunas personas asocian estos fenómenos con conceptos como el entrelazamiento cuántico, famoso por la aparente conexión instantánea entre partículas. Pero Bermejo Vega aclara que esta idea no aplica a los seres humanos.

Para entenderlo, la especialista utiliza el ejemplo del teletransporte cuántico: un proceso que permite transferir el estado de un sistema a otro. Sin embargo, para lograrlo se requieren dos cosas indispensables:

Que los sistemas estén previamente entrelazados y que exista comunicación clásica, es decir, intercambio normal de información, aunque incluso en este contexto altamente técnico, no existe transmisión de información sin comunicación previa.

LA DESIGUALDAD DE BELL Y LA IMPORTANCIA DEL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN

Otro experimento clave que suele mencionarse es la violación de la desigualdad de Bell. Pero incluso ahí, explica la investigadora, cuando dos sistemas tienen tiempo suficiente para intercambiar información clásica, pueden simular los resultados del entrelazamiento.

Esto demuestra que la comunicación previa es un mecanismo muy poderoso y capaz de explicar coincidencias sin necesidad de recurrir a teorías extraordinarias.

¿PUEDE EXISTIR ENTRELAZAMIENTO EN EL CEREBRO HUMANO?

La respuesta es no.

Los fenómenos cuánticos requieren temperaturas extremadamente bajas. El cuerpo humano, con sus 36 grados, es demasiado "caliente" para mantener estados tan frágiles como el entrelazamiento cuántico.

Entonces... ¿cómo explicamos la "telepatía" entre personas?

La evidencia científica señala que lo que llamamos telepatía suele surgir de factores completamente normales:

Conversaciones frecuentes

Temas de interés en común

Rutinas compartidas

Vínculos emocionales fuertes

Memorias construidas entre dos personas

Según Bermejo Vega, pensar que existe una conexión mental especial es un tipo de efecto placebo cuando, en realidad, se trata de procesos psicológicos y comunicativos muy comunes.

¿LA TELEPATÍA EXISTE O NO?

Desde la ciencia, la telepatía entendida como transmisión de pensamientos sin comunicación no existe. Las coincidencias mentales entre personas cercanas se explican por su historia compartida, sus emociones y la forma en que funciona la mente humana.

