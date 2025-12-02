Avanza propuesta para eliminar la brecha salarial en México

La discusión sobre la igualdad de género dio un paso importante en el país luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad una reforma federal que busca integrar la perspectiva de género en todas las instituciones públicas. Esta iniciativa, que modifica y adiciona disposiciones en 17 leyes, tiene como meta reducir desigualdades históricas, entre ellas la brecha salarial.
La propuesta ahora pasó al Senado, donde se abrirá la siguiente etapa del debate y se definirá el futuro de esta transformación legal.
¿QUÉ APROBÓ LA CÁMARA DE DIPUTADOS?
Con 439 votos a favor, el pleno respaldó una reforma presiden
cial que actualiza el marco jurídico federal para garantizar que todos los niveles de gobierno incorporen la perspectiva de género en sus políticas y acciones.
El dictamen plantea obligaciones claras para asegurar el acceso efectivo a derechos fundamentales como:
- Educación
- Salud
- Vivienda
- Trabajo
- Reducción de la brecha salarial
Además, integra acciones afirmativas y mecanismos para atender desigualdades relacionadas con etnia, condición económica, discapacidad y edad.
IGUALDAD SUSTANTIVA
Durante la presentación del dictamen, la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, de Morena, destacó que el país está por dar un giro importante al pasar "de la igualdad en papel a la igualdad sustantiva". Esto significa que las instituciones deberán demostrar con evidencia cómo cumplen con las nuevas disposiciones.
La legisladora aseguró que estos cambios permitirán cerrar brechas de desigualdad y mejorar el acceso a servicios esenciales, transformando la vida de miles de mujeres en diversos rincones de México.
PREOCUPACIONES SOBRE SU IMPLEMENTACIÓN
Aunque el apoyo fue unánime, también surgieron advertencias. La diputada del PAN Ana María Balderas Trejo señaló que, si bien su bancada respalda la protección de los derechos de las mujeres, el dictamen presenta "focos rojos".
Entre los principales señalamientos mencionó:
- La falta de un respaldo presupuestal firme
- El riesgo de aprobar nuevas obligaciones sin asignar recursos suficientes
Estas omisiones, advirtió, podrían limitar la capacidad del Estado para cumplir los objetivos planteados.
¿QUÉ LEYES FUERON MODIFICADAS?
La reforma implica cambios profundos en diversas áreas del marco jurídico. Las leyes involucradas son:
- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
- Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado
- Ley Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional
- Ley General de Desarrollo Social
- Ley General de Salud
- Ley General de Educación
- Ley del Seguro Social
- Ley de Migración
- Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
- Ley del ISSSTE
- Ley de Planeación
- Ley de Vivienda
- Ley Federal del Trabajo
- Ley Federal del Derecho de Autor
- Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial
- Ley General de Cultura y Derechos Culturales
La amplitud de estas modificaciones refleja la intención de insertar la perspectiva de género en ámbitos sociales, económicos, laborales y culturales del país.
¿QUÉ SIGUE?
La minuta ya fue turnada al Senado, donde continuará el análisis. La discusión en esta cámara será decisiva para definir:
- Cómo se implementarán los cambios
- La responsabilidad de cada institución
- El alcance presupuestal
- La forma en que se evaluarán los resultados
En los próximos días, el Senado deberá determinar si ratifica o modifica la propuesta, lo que marcará el rumbo de esta reforma que busca avanzar hacia una verdadera igualdad sustantiva y contribuir a eliminar la brecha salarial en México.