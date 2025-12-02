Avanza propuesta para eliminar la brecha salarial en México

La discusión sobre la igualdad de género dio un paso importante en el país luego de que la Cámara de Diputados aprobara por unanimidad una reforma federal que busca integrar la perspectiva de género en todas las instituciones públicas. Esta iniciativa, que modifica y adiciona disposiciones en 17 leyes, tiene como meta reducir desigualdades históricas, entre ellas la brecha salarial.

La propuesta ahora pasó al Senado, donde se abrirá la siguiente etapa del debate y se definirá el futuro de esta transformación legal.

¿QUÉ APROBÓ LA CÁMARA DE DIPUTADOS?

Con 439 votos a favor, el pleno respaldó una reforma presiden

cial que actualiza el marco jurídico federal para garantizar que todos los niveles de gobierno incorporen la perspectiva de género en sus políticas y acciones.

El dictamen plantea obligaciones claras para asegurar el acceso efectivo a derechos fundamentales como:

Educación

Salud

Vivienda

Trabajo

Reducción de la brecha salarial

Además, integra acciones afirmativas y mecanismos para atender desigualdades relacionadas con etnia, condición económica, discapacidad y edad.

IGUALDAD SUSTANTIVA

Durante la presentación del dictamen, la diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, de Morena, destacó que el país está por dar un giro importante al pasar "de la igualdad en papel a la igualdad sustantiva". Esto significa que las instituciones deberán demostrar con evidencia cómo cumplen con las nuevas disposiciones.

La legisladora aseguró que estos cambios permitirán cerrar brechas de desigualdad y mejorar el acceso a servicios esenciales, transformando la vida de miles de mujeres en diversos rincones de México.

PREOCUPACIONES SOBRE SU IMPLEMENTACIÓN

Aunque el apoyo fue unánime, también surgieron advertencias. La diputada del PAN Ana María Balderas Trejo señaló que, si bien su bancada respalda la protección de los derechos de las mujeres, el dictamen presenta "focos rojos".

Entre los principales señalamientos mencionó:

La falta de un respaldo presupuestal firme

firme El riesgo de aprobar nuevas obligaciones sin asignar recursos suficientes

Estas omisiones, advirtió, podrían limitar la capacidad del Estado para cumplir los objetivos planteados.

¿QUÉ LEYES FUERON MODIFICADAS?

La reforma implica cambios profundos en diversas áreas del marco jurídico. Las leyes involucradas son:

Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres

Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia

Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado

Ley Reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional

Ley General de Desarrollo Social

Ley General de Salud

Ley General de Educación

Ley del Seguro Social

Ley de Migración

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

Ley del ISSSTE

Ley de Planeación

Ley de Vivienda

Ley Federal del Trabajo

Ley Federal del Derecho de Autor

Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial

Ley General de Cultura y Derechos Culturales

La amplitud de estas modificaciones refleja la intención de insertar la perspectiva de género en ámbitos sociales, económicos, laborales y culturales del país.

¿QUÉ SIGUE?

La minuta ya fue turnada al Senado, donde continuará el análisis. La discusión en esta cámara será decisiva para definir:

Cómo se implementarán los cambios

La responsabilidad de cada institución

El alcance presupuestal

La forma en que se evaluarán los resultados

En los próximos días, el Senado deberá determinar si ratifica o modifica la propuesta, lo que marcará el rumbo de esta reforma que busca avanzar hacia una verdadera igualdad sustantiva y contribuir a eliminar la brecha salarial en México.