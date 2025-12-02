VIDEO | Alumnas golpean a profesora en Panamá

Un nuevo episodio de violencia escolar encendió alarmas en Panamá luego de que dos alumnas de la Escuela Altos de San Francisco, en La Chorrera, agredieran a su profesora de inglés. El video del momento, ampliamente difundido en redes sociales, desató indignación por la crudeza de los golpes y por la aparente normalización de conductas agresivas dentro de los planteles educativos.

La agresión registrada en la Escuela Altos de San Francisco, en La Chorrera, Panamá, dejó en evidencia la creciente preocupación por la violencia escolar en el país. En las imágenes, dos estudiantes acorralan a su docente y la atacan con puños y jalones de cabello, mientras otros alumnos observan sin intervenir.

¿CÓMO OCURRIÓ LA AGRESIÓN?

Según reportes, todo comenzó cuando la profesora llamó la atención a las alumnas por un comportamiento inapropiado dentro del salón. La discusión escaló rápidamente hasta que las menores la arrinconaron en un pasillo y comenzaron a golpearla.

Testigos señalan que, tras el ataque, las agresoras pidieron un "pacto de silencio" a sus compañeros para evitar denuncias, lo que agravó la gravedad del caso y evidenció un clima de intimidación dentro del plantel.

La docente fue atendida médicamente y recibió acompañamiento psicológico. Aunque no presentó heridas graves, autoridades expresaron preocupación por el impacto emocional del incidente.

| Dos estudiantes agreden a la profesora de inglés en una escuela de Panamá. pic.twitter.com/4PT2yGS0uT — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) November 28, 2025

MEDUCA ABRE INVESTIGACIÓN Y REFUERZA MEDIDAS DE SEGURIDAD

El Ministerio de Educación (Meduca) informó que la profesora se encuentra estable y confirmó que ya se inició una investigación formal. La institución analiza sanciones ejemplares para las estudiantes implicadas y aseguró que no permitirá que este tipo de agresiones queden impunes.

Además, se reforzó la vigilancia en la escuela y se pidió a estudiantes, padres y docentes reportar cualquier señal de violencia escolar para evitar nuevos episodios.

¿POR QUÉ EL CASO SE VOLVIÓ VIRAL?

El video generó miles de reacciones en redes sociales debido a la intensidad de la agresión y a la falta de intervención del resto de los alumnos. Usuarios compararon la situación con otros casos de bullying y pidieron la creación de protocolos más estrictos de protección para el personal docente.

Organizaciones han señalado que Panamá enfrenta una situación crítica: cada día se registran más de 180 denuncias por violencia escolar, según cifras locales.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele reaccionó al video mediante un mensaje en redes sociales, señalando que una sociedad pierde rumbo cuando los estudiantes dejan de respetar a los docentes.

Sus declaraciones detonaron un debate regional sobre disciplina escolar, convivencia y métodos de prevención de violencia en las aulas.

¿QUÉ OCURRIRÁ CON LAS ESTUDIANTES AGRESORAS?

Las responsables enfrentan un proceso disciplinario interno que podría derivar en suspensión, expulsión temporal u otras medidas según lo determine Meduca. Sus identidades permanecen reservadas por tratarse de menores de edad.

Mientras tanto, organizaciones educativas han pedido reforzar la atención psicológica en escuelas, capacitar al personal docente y desarrollar estrategias de prevención para disminuir el creciente número de agresiones.