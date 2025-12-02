YouTube Music lanza su propio "Wrapped": así puedes ver tu Recap 2025 en México

  • 24° C
Con el cierre del año y el inicio de las tendencias digitales que marcan diciembre, millones de usuarios esperan el tradicional Spotify Wrapped, el resumen musical que revela qué artistas, canciones y géneros dominaron sus audífonos durante los últimos 12 meses. Sin embargo, no todos usan Spotify y, hasta hace poco, quienes preferían plataformas como YouTube Music se quedaban fuera de esta experiencia colectiva tan popular en redes sociales.

Pero eso quedó atrás. YouTube decidió sumarse oficialmente a la tendencia y ya liberó su YouTube Recap 2025, un resumen anual interactivo que, incluso, se adelantó a Spotify este año y ya está disponible para todos los usuarios de la plataforma en México.

YOUTUBE MUSIC LANZA SU PROPIO "WRAPPED"

Después de peticiones constantes de sus usuarios, YouTube lanzó su propio resumen: el YouTube Recap. Así como el Spotify Wrapeed, la nueva función de Youtube Music recopila los hábitos musicales a lo largo de los últimos 365 días y presenta datos como tus artistas más escuchados, canciones favoritas y una mezcla personalizada con lo más importante del año musical.

En 2025, YouTube Music no solo repitió la experiencia: se adelantó a Spotify y liberó primero su recopilación anual.

¿CÓMO VER EL YOUTUBE RECAP 2025?

YouTube Music permite consultar el Recap de dos formas: automáticamente al abrir la app o manualmente desde el perfil.

DE FORMA AUTOMÁTICA

  • Al abrir YouTube Music en el celular, el Recap aparecerá como la primera tarjeta visible.
  • Abrir YouTube Music en el dispositivo móvil.
  • Buscar el recuadro azul que dice: "¡Ya llegó tu Music Recap del 2025!"
  • Tocar la tarjeta y comenzará a reproducirse el resumen.

DESDE EL PERFIL (BÚSQUEDA MANUAL)

Si no aparece de inmediato o quieres verlo de nuevo:

  • Abrir YouTube Music.
  • Tocar la foto de perfil en la esquina superior derecha.
  • Entra a al canal personal.
  • Justo debajo de la foto se encontrará el recuadro "Recap del 2025".
  • Tocar y la presentación comenzará otra vez.

Con esta función, YouTube Music se suma al ritual digital de fin de año, permitiendo que sus usuarios también compartan sus estadísticas, gustos y descubrimientos musicales en redes sociales, sin quedarse fuera de la conversación que domina diciembre.

