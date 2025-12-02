Superluna Fría 2025: ¿cuándo y a qué hora ver la última luna llena del año en México?

Diciembre no solo marca el inicio formal de la temporada navideña: también trae consigo el último espectáculo lunar del año. Se trata de la Superluna Fría, el plenilunio con el que cerrará 2025 y que, además, pondrá fin a una inusual racha de tres superlunas consecutivas que iluminaron el cielo mexicano durante el otoño.

Este fenómeno, que sigue a la Superluna de Cosecha (octubre) y a la Superluna del Castor (noviembre), promete cerrar el año con una estampa brillante que podrá observarse en prácticamente todo el país, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

¿CUÁNDO PODRÁ VERSE LA ÚLTIMA LUNA LLENA DEL AÑO?

De acuerdo con el sitio especializado Star Walk, la Superluna Fría será visible en México del 3 al 5 de diciembre. Al ocurrir en el mes con las noches más largas del año, su presencia será aún más notoria y favorecerá la observación a simple vista.

Aunque el plenilunio podrá apreciarse desde la noche del miércoles 3, su punto máximo ocurrirá el jueves 4 de diciembre a las 5:14 PM, tiempo del centro de México. En ese momento, la Luna alcanzará su fase de mayor brillo al situarse en oposición al Sol, aunque todavía haya luz diurna en gran parte del país.

Pese a la claridad del día, será posible distinguirla, pues la puesta de sol ocurrirá minutos después, creando incluso un efecto visual en el que la Luna se observa frente al Sol, aun antes del anochecer.

La Superluna Fría podrá verse desde todo el territorio nacional, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan. Estados del norte como Sonora, Chihuahua y Coahuila, así como regiones del centro y sur, podrán disfrutar del fenómeno sin restricciones, lo que la convierte en una experiencia colectiva para despedir el 2025.

Además, se mantendrá totalmente iluminada y visible durante toda la noche del 4 de diciembre, ofreciendo varias horas para disfrutar el último espectáculo lunar del año.

Con este fenómeno, el cielo se despide de 2025 con un brillo especial, justo en plena temporada decembrina.