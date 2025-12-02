Twitch Recap 2025: Qué es y dónde encontrar tu resumen anual de horas vistas y canales favoritos

Cada diciembre, la comunidad más fiel de Twitch espera con ansias uno de los contenidos más populares de la plataforma: el Twitch Recap, el informe anual que muestra a cada usuario sus estadísticas personalizadas de consumo.

En 2025, este resumen llega con una fecha adelantada y con un contexto particular, pues ha sido un año inusual para la plataforma y en esta ocasión llega estará disponible a partir del 2 de diciembre de 2025, unos días antes de lo habitual.

Aunque Twitch no modificó la fórmula del Recap, el 2025 estuvo marcado por fluctuaciones en audiencia. Pese a eventos masivos como Squid Craft Games o la esperada Twitch Cup 4, la plataforma registró una disminución general en visualizaciones.

Esto no afecta la experiencia del Recap, pero sí se verá reflejado en los números individuales de muchos usuarios.

En 2024, por ejemplo, la plataforma lanzó su resumen el 10 de diciembre, convirtiéndolo en un fenómeno viral en redes sociales. Este año llega adelantado, pero mantiene el mismo estilo visual e interactivo que lo ha caracterizado.

¿QUÉ PUEDES VER EN TU TWITCH RECAP 2025?

El Recap recopila los datos más relevantes sobre tu actividad en Twitch durante todo el año. Entre las estadísticas que podrás consultar se encuentran:

Horas totales de visualización .

. Días del año en los que visitaste Twitch .

. Tus categorías más vistas .

. Tus streamers favoritos del año .

. Cantidad de mensajes enviados en el chat.

Emotes que más utilizaste.

Mensajes moderados o canales donde tienes rol de moderador.

Estos datos permiten a cada usuario tener un panorama claro de cómo consumió contenido en la plataforma, además de compararlo con su actividad de años anteriores.

¿DÓNDE Y CÓMO VER TU TWITCH RECAP 2025?

Acceder al resumen es muy sencillo y solo necesitas una cuenta activa. Los pasos son:

Inicia sesión en Twitch. Ingresa a la página oficial del Twitch Recap 2025 (disponible desde el 2 de diciembre). Desplázate por la página para ver todas tus estadísticas personalizadas. No importa si pasaste cientos de horas viendo streams o si solo entraste de vez en cuando: todos los usuarios pueden visualizar su Recap.

El Twitch Recap 2025 vuelve a consolidarse como uno de los momentos más esperados del año para los fans de la plataforma, una tradición que combina nostalgia digital, datos curiosos y, por supuesto, mucho orgullo por los creadores y comunidades que marcaron tu año.