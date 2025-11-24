Jornada laboral de 40 horas: dejan pinta en el monumento a Álvaro Obregón, en Cajeme

"40 horas ya", dice una consigna rotulada con spray en el monumento a Álvaro Obregón frente al Palacio Municipal, siguiendo a las manifestaciones de este domingo en la Ciudad de México, en la que se exigía que se legisle y apruebe la reducción a la jornada laboral sin gradualidades.

¿QUÉ EXIGEN LAS MANIFESTACIONES EN LA CIUDAD DE MÉXICO?

Este lunes por la mañana apareció con letra roja la consigna frente al Palacio Municipal, en la que se exige la reducción de la jornada laboral de 48 horas, que se tiene actualmente, a 40 horas.

Esto se da en el marco de manifestaciones que se tuvieron el fin de semana en la capital del país, en la que exigieron la aprobación de la reducción a la jornada laboral tanto a la Cámara de Diputados como al Senado de la República.

Los manifestantes argumentan que la reducción a la jornada es una deuda histórica que se tiene con la clase trabajadora, luego que esta permitiría que los trabajadores tengan más tiempo de esparcimiento para descansar y estar con sus familias.

¿CUÁL ES LA RESPUESTA OFICIAL ANTE LAS CONSIGNAS EN EL MONUMENTO?

A lo largo de este año, organizaciones de trabajadores, sindicatos, empresarios y legisladores se han reunido en mesas de trabajo para analizar el tema y ver el impacto que tendría.

Con respecto a las consignas que se dejaron con spray en el monumento, que es un inmueble municipal, Contraloría señaló que le dará seguimiento y se retirará, ya que cumplió con su propósito de manifestar una exigencia.