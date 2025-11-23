Cecati 94 hace vinculación con instituciones en Obregón

A través de diferentes convenios de colaboración, el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial (Cecati) 94 Obregón, participará con el sector salud y educativo de nivel media superior, además que sus alumnos adquieran experiencia en campo, informó la directora del plantel, Karla Trujillo Zavala.

Uno de los convenios se realizó con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) en Obregón, en el que se tendrán intercambios entre las dos instituciones resaltando prácticas y capacitación.

"Aquí resaltamos las prácticas de los alumnos de la especialidad de Enfermería Auxiliar y la Impartición de cursos para todo el personal del Issste por parte del Cecati 94", detalló.

¿Qué beneficios aportan los convenios al alumnado y comunidad?

Por otro lado, se firmó un acuerdo de colaboración con el Centro de Estudios de Bachillerato 6/14 "Joaquín Baranda", con lo que también se fortalece la vinculación, además que se pueden impulsar proyectos del idioma inglés en esa preparatoria.

"El objetivo es fortalecer el vínculo entre ambas instituciones, impulsar el idioma inglés de los alumnos del CEB 6/14 y enmarcar el intercambio de servicios para alumnos y personal", detalló.

También se realizaron cursos de capacitación a personal de una empresa de refrigeración de la iniciativa privada en Obregón, a quienes se les entregaron las constancias de haber concluido satisfactoriamente los contenidos.

A través de estas vinculaciones, el Cecati 94 Obregón busca fortalecer sus colaboraciones con la comunidad de Cajeme.