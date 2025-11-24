Alcalde de Cajeme explica por qué el municipio solicitará un crédito de 50 millones de pesos

El crédito de 50 millones de pesos que solicitará el Ayuntamiento de Cajeme será para recuperar recursos que ya estaban presupuestados para el cierre de año y se usaron en obras no previstas como dos hundimientos, además de solventar un recorte en partidas federales, afirmó el alcalde, Javier Lamarque Cano.

El presidente municipal dijo que el crédito garantizará que no se paralice la administración y continúen servicios como la recolección de basura en Cajeme, ya que se necesita pagar el contrato con Tec Med, además de obras contratadas.

Detalló que los hundimientos que se atendieron fueron los de la calle Mayo y el de la calle 300, los cuales ascendieron a 20 millones de pesos entre ambos, así como 18 millones de pesos para obra no prevista y una reducción de 22 millones de partidas federales, lo cual suma 60 millones, pero se solicitarán 50 en busca de cubrir los gastos operativos del municipio para cerrar el año.

¿CÓMO SE DISTRIBUIRÁN LOS RECURSOS DEL CRÉDITO SOLICITADO?

"De eso no vamos a pedir 60, vamos a pedir 50 nada más, para cubrir el mínimo necesario para cubrir las necesidades más urgentes y no se paralice el Ayuntamiento, que no se paralice el servicio de recolección de basura, ni otro tipo de actividades, de tareas que tiene que cumplir el Ayuntamiento para que el municipio siga funcionando", señaló.

El recurso se ejercerá para cubrir el servicio de recolección de basura en Cajeme, que tiene un contrato por 13 millones de pesos mensuales, así como obra pública.

Lamarque Cano aclaró que aun con este crédito se dejará menos deuda que la que se contrajo en el 2021 y todo lo que se dice sobre un endeudamiento al municipio es con fines de oposición política electoral.