  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 24 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Alcalde de Cajeme explica por qué el municipio solicitará un crédito de 50 millones de pesos

Los detractores de este crédito lo critican motivados por fines políticos electorales, afirma el alcalde Javier Lamarque

Nov. 24, 2025
Se busca solicitar el crédito lo más pronto posible para ejercerlo antes de que termine el año y terminarlo de pagar a 12 meses
Se busca solicitar el crédito lo más pronto posible para ejercerlo antes de que termine el año y terminarlo de pagar a 12 meses

El crédito de 50 millones de pesos que solicitará el Ayuntamiento de Cajeme será para recuperar recursos que ya estaban presupuestados para el cierre de año y se usaron en obras no previstas como dos hundimientos, además de solventar un recorte en partidas federales, afirmó el alcalde, Javier Lamarque Cano.

El presidente municipal dijo que el crédito garantizará que no se paralice la administración y continúen servicios como la recolección de basura en Cajeme, ya que se necesita pagar el contrato con Tec Med, además de obras contratadas.

Detalló que los hundimientos que se atendieron fueron los de la calle Mayo y el de la calle 300, los cuales ascendieron a 20 millones de pesos entre ambos, así como 18 millones de pesos para obra no prevista y una reducción de 22 millones de partidas federales, lo cual suma 60 millones, pero se solicitarán 50 en busca de cubrir los gastos operativos del municipio para cerrar el año.

imagen-cuerpo

¿CÓMO SE DISTRIBUIRÁN LOS RECURSOS DEL CRÉDITO SOLICITADO?

"De eso no vamos a pedir 60, vamos a pedir 50 nada más, para cubrir el mínimo necesario para cubrir las necesidades más urgentes y no se paralice el Ayuntamiento, que no se paralice el servicio de recolección de basura, ni otro tipo de actividades, de tareas que tiene que cumplir el Ayuntamiento para que el municipio siga funcionando", señaló.

El recurso se ejercerá para cubrir el servicio de recolección de basura en Cajeme, que tiene un contrato por 13 millones de pesos mensuales, así como obra pública.

Lamarque Cano aclaró que aun con este crédito se dejará menos deuda que la que se contrajo en el 2021 y todo lo que se dice sobre un endeudamiento al municipio es con fines de oposición política electoral.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Jornada laboral de 40 horas: protesta deja pinta en el monumento a Álvaro Obregón, en Cajeme
Ciudad Obregón

Jornada laboral de 40 horas: protesta deja pinta en el monumento a Álvaro Obregón, en Cajeme

Noviembre 24, 2025

Esto ocurre tras las manifestaciones del fin de semana en la capital, donde exigieron a diputados y senadores aprobar la reducción de la jornada

Unison en Cajeme apuesta por la prevención de enfermedades
Ciudad Obregón

Unison en Cajeme apuesta por la prevención de enfermedades

Noviembre 23, 2025

Los estudiantes y personal de la universidad participaron en la campaña de vacunación preventiva

Cecati 94 hace vinculación con instituciones en Obregón
Ciudad Obregón

Cecati 94 hace vinculación con instituciones en Obregón

Noviembre 23, 2025

Se realizaron los convenios con diferentes instituciones que se encuentran en la localidad