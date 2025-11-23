  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 23 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Unison en Cajeme apuesta por la prevención de enfermedades

Los estudiantes y personal de la universidad participaron en la campaña de vacunación preventiva

Nov. 23, 2025
Una parte importante de los más de mil 400 estudiantes de la Universidad de Sonora en Cajeme participaron en la campaña
Una parte importante de los más de mil 400 estudiantes de la Universidad de Sonora en Cajeme participaron en la campaña

En busca de prevenir enfermedades respiratorias de la temporada, complicaciones y la propagación de los padecimientos, la Universidad de Sonora (Unison) en Cajeme, aplicó mil 200 vacunas a estudiantes, docentes y directivos contra la influenza, Covid-19 y neumococo, informó el coordinador de la carrera de medicina, Antonio Alvidrez Labrado.

El académico detalló que esto forma parte de las acciones de vida saludable que impulsa la universidad en coordinación con el Distrito de Salud 4 en Cajeme, con lo que busca prevenir la propagación de enfermedades durante la temporada invernal.

"Dentro de las acciones saludables que lleva este campus, en coordinación con el Distrito 4 de Salud de la Secretaría de Salud, nos dimos a la tarea de realizar tres días de una campaña de vacunación, precisamente para reforzar todas aquellas vacunas que nos puedan ayudar dentro de lo que es la temporada invernal", detalló.

¿Qué enfermedades buscan prevenir con la campaña de vacunación?

Alvidrez Labrado dijo que en estos meses se tienen las infecciones respiratorias, influenza, Covid-19, neumonías, entre otros padecimientos que pueden ayudar a prevenirse a través de la aplicación de vacunas y medidas básicas de higiene.

"Durante estos meses estamos nosotros propensos a tener desde las infecciones respiratorias agudas, un simple resfriado hasta una influenza, un Covid y ya de ahí infecciones respiratorias que van a ser un poquito más graves, como lo que son las neumonías, las bronco neumonías, infecciones respiratorias altas o infecciones respiratorias bajas", detalló.

Para prevenir esas enfermedades, las instituciones de salud mantienen medidas de prevención durante la temporada invernal, como es la vacunación de influenza o Covi-19 y, en este caso, la Unison Cajeme se sumó a los esfuerzos.

Además de las vacunas, también se aplicaron biológicos de refuerzo de Sarampión, Hepatitis y toxoide tetánico.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Cecati 94 hace vinculación con instituciones en Obregón
Ciudad Obregón

Cecati 94 hace vinculación con instituciones en Obregón

Noviembre 23, 2025

Se realizaron los convenios con diferentes instituciones que se encuentran en la localidad

¿Cuándo son las nuevas incorporaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro en Cajeme?
Ciudad Obregón

¿Cuándo son las nuevas incorporaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro en Cajeme?

Noviembre 23, 2025

Los jóvenes se registraron a principios del mes entrante a través del sitio web del programa

Seguridad mejora para taxistas de Cajeme
Ciudad Obregón

Seguridad mejora para taxistas de Cajeme

Noviembre 23, 2025

Los trabajadores del volante se sienten más seguros con la presencia de seguridad