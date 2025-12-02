  • 24° C
VIDEO | Aficionado de Chivas rompe su televisión tras penal fallado del "Chicharito"

El aparato, que estaba montado en la pared, se desprendió y cayó sobre un mueble, y todavía lo remató con otro puñetazo

Dic. 02, 2025
El fallo de Javier Hernández generó diferentes opiniones.

La eliminación de Chivas en los Cuartos de Final dejó una escena viral: un aficionado rojiblanco destruyó su televisión de un puñetazo luego de que Javier "Chicharito" Hernández fallara el penal que pudo darle el pase al Rebaño Sagrado ante Cruz Azul.

El delantero mexicano, figura histórica del club, tuvo la oportunidad más clara del encuentro al minuto 86. Con el marcador en contra y la clasificación en juego, Hernández envió su disparo muy por encima del travesaño en el Estadio Olímpico Universitario, lo que selló la eliminación rojiblanca de la Liguilla.

¿Y LA TELE QUÉ CULPA TENÍA?

Mientras Chicharito fallaba el penal, en casa, un seguidor vivió el momento con frustración absoluta. Tras ver el fallo, golpeó con fuerza la pantalla de su televisor, rompiendo el plasma de inmediato.

El aparato, que estaba montado en la pared, se desprendió y cayó sobre un mueble, y el aficionado todavía lo remató con otro puñetazo.

El penal fallido del Chicharito ha dividido opiniones entre la afición ya que algunos cuestionan su falta de ritmo para asumir una responsabilidad tan grande, otros defienden su jerarquía como líder del equipo.

Lo cierto es que la noche terminó mal para todos: el seguidor sin televisión y las Chivas fuera de la Liguilla en la despedida de Hernández del equipo rojiblanco.

César Leyva
