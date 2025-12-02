Un clic puede costarte el aguinaldo: así operan los fraudes en diciembre

La temporada de aguinaldos ya comenzó y, junto con ella, también se disparan los intentos de fraude digital.

De acuerdo con datos de Kaspersky, el 21 por ciento de los usuarios en México ha abierto enlaces enviados por supuestos bancos y ha compartido información personal, un comportamiento que podría poner en riesgo no solo sus datos, sino también el dinero extra que reciben a fin de año.

CUIDADO CON LOS MENSAJES FALSOS

Los ciberdelincuentes aprovechan estas semanas, cuando millones de trabajadores esperan su depósito, para enviar mensajes falsos que aparentan ser del banco o de la empresa. Estos textos suelen advertir sobre un supuesto problema con el aguinaldo o piden "verificar datos" para liberarlo.

Un solo clic, sin confirmar su autenticidad, puede ser el medio y la puerta para un robo de información financiera, instalación de malware o incluso el acceso no autorizado a cuentas.

Aunque más de la mitad de los mexicanos acostumbra ignorar mensajes sospechosos, nada más el 38 por ciento verifica con su banco antes de realizar cualquier acción. Esta reacción automática es la que los delincuentes tratan de aprovechar para engañar a quien se deje.

"Un mensaje sospechoso puede ser la punta de un hilo que viene enredado", alerta María Isabel Manjarrez, investigadora de seguridad de Kaspersky, quien señala que estas interacciones podrían indicar que los datos del usuario ya circulan en manos de terceros maliciosos.

RECOMENDACIONES PARA EVITAR FRAUDES

Para evitar caer en estas estafas, los expertos recomiendan verificar siempre cualquier mensaje relacionado con el aguinaldo, evitar compartir contraseñas o códigos, no reenviar mensajes dudosos y revisar si los datos personales han sido vulnerados.

También sugieren solicitar a los empleadores notificaciones oficiales y mantener dispositivos protegidos con herramientas que detecten phishing.

Recuerda que en esta temporada, donde hay más movimiento de dinero y cada peso cuenta, vale la pena tomarse unos segundos para confirmar que un mensaje sea auténtico, ya que esto podría hacer la diferencia entre recibir el aguinaldo o perderlo a manos de un fraude.