Cyber Monday 2025 ¿Tiene descuentos más altos que el Black Friday? Estas son las ofertas que SÍ convienen

Cyber Monday 2025 arrancó este lunes 1 de diciembre con un comportamiento atípico: los descuentos iniciales superaron en varias categorías a los del propio Black Friday, un cambio que marca una tendencia que ya venía observándose en los últimos años.

Sin embargo, en esta edición se hizo más evidente gracias al comportamiento del consumidor, la competencia entre gigantes del comercio electrónico y la necesidad de las marcas de cerrar el año con cifras más agresivas.

¿HAY DESCUENTOS MÁS ELEVADOS QUE EN BLACK FRIDAY?

Las categorías con mayores rebajas reales en las primeras horas del día son tecnología, electrodomésticos inteligentes, televisores de alta gama, gadgets, artículos de hogar y viajes, con descuentos superiores al 40 por ciento, con casos puntuales que alcanzan el 60 por ciento.

En contraste, categorías como moda, belleza y accesorios mantienen rebajas moderadas, con promociones que muchas veces ya se habían visto en semanas previas.

Los comparadores de precios reflejan que esta edición del Cyber Monday incluye más descuentos genuinos que el Black Friday, donde una parte importante de las ofertas correspondía a artículos que habían subido de precio días antes para simular una rebaja.

En este lunes 1 de diciembre predominan descuentos más transparentes y promociones aplicadas sobre precios base estables, lo que permite identificar oportunidades reales, aunque también se detectan casos de ofertas engañosas.

Algunas tiendas presentan productos con rebajas muy altas, pero al revisar el historial de precios se observa que el costo es similar al de meses anteriores o incluso más elevado.

Por ello, especialistas en consumo recomiendan verificar el precio histórico del artículo, comparar entre varias tiendas y revisar condiciones ocultas, como cargos por envío, disponibilidad limitada o aumentos del precio en el carrito.

¿QUÉ ARTÍCULOS CONVIENE COMPRAR EN CYBER MONDAY?

Entre las ofertas que sí valen la pena destacan laptops de consumo general, smartphones de gama media-alta, televisores QLED y OLED, audífonos premium, aspiradoras robot y paquetes de viaje con descuento directo sin cargos extra.

Para productos más económicos, las mejores oportunidades están en accesorios tecnológicos, pequeños electrodomésticos, juegos de mesa, artículos para oficina y herramientas para el hogar.

Cyber Monday 2025 también muestra cómo el mercado se está alejando de los descuentos inflados para apostar por rebajas diferenciadas según inventario, demanda y competencia.

La presión entre Amazon, Mercado Libre, Walmart, cadenas de electrónicos y plataformas de viajes está elevando el estándar de ofertas y obligando a las marcas a ser más transparentes.

Este día de descuentos aún tiene varias horas de actividad intensa, por lo que los consumidores pueden aprovechar oportunidades reales si compran con criterio y revisan a detalle las condiciones de compra.

El Cyber Monday se consolida así como un evento capaz de superar al Black Friday en varias categorías clave, y confirma que el cierre del año sigue siendo el mejor momento para adquirir tecnología y artículos de alto valor con ahorro significativo.