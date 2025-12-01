Precio del dólar hoy lunes 1 de diciembre: Así inicia el tipo de cambio este mes

Este lunes 1 de diciembre de 2025, el precio del dólar en México registra un promedio de 18.25 pesos por cada billete verde, en medio de un mercado cambiario que cerró la semana pasada con ligeras pérdidas para el peso mexicano.

La divisa nacional mostró un retroceso al finalizar la jornada del viernes, y este inicio de semana se mantiene atenta al comportamiento internacional del dólar y a los indicadores económicos locales.

Aunque el tipo de cambio fluctúa constantemente a lo largo del día, el dólar cerró el pasado 30 de noviembre en 18.31 pesos, de acuerdo con el movimiento del mercado interbancario. Este valor sirve como referencia para analizar la tendencia con la que inicia este lunes.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este lunes, el tipo de cambio FIX, determinado por el Banco de México (Banxico) y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubicó en 18.3075 pesos por dólar.

Por su parte, Banxico estableció que el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en dólares es de 18.3467 pesos por unidad, valor que se utiliza para trámites oficiales y operaciones que requieren un tipo de cambio regulado.

El FIX se calcula con base en el promedio de cotizaciones del mercado mayoreo durante los días hábiles bancarios y se publica al mediodía del día previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 1 DE DICIEMBRE

Así se ubica el tipo de cambio en ventanilla bancaria este lunes 1 de diciembre de 2025:

Afirme : Compra: 17.50 | Venta: 18.90 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 18.90 pesos Banco Azteca: Compra: 16.75 | Venta: 18.74 pesos

Compra: 16.75 | Venta: 18.74 pesos Banorte : Compra: 17.05 | Venta: 18.65 pesos

: Compra: 17.05 | Venta: 18.65 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.41 | Venta: 18.55 pesos

Compra: 17.41 | Venta: 18.55 pesos Citibanamex : Compra: 17.73 | Venta: 18.75 pesos

: Compra: 17.73 | Venta: 18.75 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

El precio de compra y venta del dólar puede variar a lo largo del día según el comportamiento del mercado y las políticas de cada institución bancaria. Por ello, se recomienda verificar directamente en sucursal o por canales oficiales antes de realizar cualquier operación.