Precio del dólar hoy domingo 30 de noviembre: Así amanece el tipo de cambio este fin de mes en México

El peso mexicano llega a este domingo 14 de septiembre de 2025 con un desempeño estable y, por momentos, ligeramente favorable frente al dólar estadounidense.

De acuerdo con las cotizaciones interbancarias registradas en las primeras horas de la jornada, el tipo de cambio oscila entre 18.2980 y 18.3000 pesos por dólar, manteniendo la tendencia positiva que se consolidó durante el cierre de noviembre.

Este escenario ha sido un bálsamo para la moneda mexicana, que suele beneficiarse cuando se anticipan políticas monetarias menos restrictivas en Estados Unidos.

A nivel interno, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) también reforzó esta percepción al cerrar noviembre con una semana y un mes positivos, impulsada por un mayor flujo de capitales hacia activos de riesgo.

Para este domingo 30 de noviembre, el tipo de cambio promedio, según los principales sistemas y plataformas financieras, se sitúa en 18.2363 pesos por dólar, lo que refuerza la tendencia de estabilidad.

En ventanilla, el dólar se ubica en 17.8881 pesos a la compra y 18.5846 pesos a la venta. De acuerdo al Banco de México, el precio FIX del billete verde se posiciona en 18.3075 pesos. Y este día, se encuentra de la siguiente manera en las diferentes instituciones bancarias del país:

TIPO DE CAMBIO HOY 30 DE NOVIEMBRE DE 2025

Afirme: Compra 17.50| Venta 18.90 pesos

Banco Azteca: Compra 16.90 | Venta 18.79 pesos

BBVA Bancomer: Compra 17.24 | Venta 18.77 pesos

Banorte: Compra 17.10 | Venta 18.65 pesos

Banamex: Compra 17.73 | Venta 18.75 pesos

Es importante para los consumidores y empresarios estar atentos a estas variaciones y comparar precios antes de realizar cualquier transacción en efectivo, ya que el tipo de cambio puede cambiar en cuestión de minutos.