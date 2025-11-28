Cómo checar tu Afore de forma rápida y segura

Saber cómo checar mi Afore es fundamental para mantener el control del ahorro para el retiro. Este proceso permite conocer cuánto se lleva acumulado, verificar que las aportaciones del empleador estén llegando correctamente y tomar decisiones informadas sobre el futuro financiero. Hoy, existen múltiples opciones para consultar esta información sin complicaciones.

Para checar Afore se pueden utilizar plataformas digitales o acudir a módulos de atención presencial, según la preferencia de cada persona. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) ha implementado herramientas que facilitan estas consultas en cualquier momento.

Cómo checar mi Afore a través de Internet

Tanto desde AforeWeb como desde el portal de la Administradora en la que estás registrado puedes llevar el control de tu Cuenta AFORE. Para acceder, necesitas ingresar a estos portales con tu CURP y crear una contraseña si es tu primera vez.

Una vez dentro, dirígete a la sección "Mi cuenta" y selecciona "Solicitud de documentos" para obtener tu estado de cuenta. Luego, dirígete al menú "Mi cuenta" y selecciona "Consulta de saldos". Ahí podrás ver los movimientos de los últimos cuatro meses y descargar tu estado de cuenta en formato digital.

La plataforma está disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana, permitiéndote realizar consultas cuando mejor te convenga. Es importante mantener actualizados tus datos de contacto para recibir la información sin contratiempos.

Descarga y usa la aplicación AforeMóvil

La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) puso a disposición de todos los trabajadores la aplicación AforeMóvil, desde la cual pueden realizar distintos trámites y consultas sin necesidad de acudir a su Afore. Esta app funciona para cualquier administradora, sin importar dónde tengas tu cuenta.

Para comenzar a utilizarla, busca "AforeMóvil" en tu tienda de aplicaciones (Google Play o App Store) y descárgala. Solo necesitas tu CURP, un correo electrónico y tomar una foto de tu rostro junto con tu identificación oficial, que se resguardan en tu expediente digital.

Registro en la aplicación

El proceso de registro es sencillo y seguro. Regístrate en la app ingresando tu CURP, correo electrónico y número de teléfono celular. Estos datos son necesarios para validar tu identidad y vincular tu cuenta Afore. La verificación puede tardar hasta 48 horas.

Consulta de saldo y movimientos

Entra a la sección Mi Cuenta y elige la opción Mi ahorro. Se desplegará tu saldo actual y los movimientos que hayas hecho en la cuenta en los últimos 4 meses. También puedes solicitar el envío de tu estado de cuenta completo a tu correo electrónico.

También puedes checar tu Afore y el estado de cuenta desde la aplicación propia de tu Administradora de Fondos para el Retiro. Puedes hacerlo desde cualquier lugar en tu dispositivo móvil.

Fuente de la imagen: Shutterstock.com

Acude a un módulo de atención presencial

Si prefieres la atención cara a cara o necesitas realizar trámites que requieren documentación física, puedes acudir a cualquier módulo de atención. Estos espacios están disponibles en todo el país y ofrecen horarios extendidos, incluyendo fines de semana en muchos casos.

Los módulos también te permiten actualizar tus datos personales, designar beneficiarios y resolver dudas específicas sobre tu cuenta. El personal está capacitado para orientarte en cualquier trámite relacionado con tu ahorro para el retiro.

Recepción automática del estado de cuenta

Por ley, todas las Afore deben enviarte tu estado de cuenta al menos tres veces al año, específicamente durante los meses de enero, mayo y septiembre, al domicilio o correo que hayas registrado. Este envío es automático y no requiere que lo solicites.

Si no lo estás recibiendo, es probable que tu dirección esté desactualizada. En ese caso, comunícate con tu Afore para actualizar tus datos y así asegurarte de recibir tus documentos en tiempo y forma. Mantener esta información al día evita contratiempos futuros.

Si necesitas un estado de cuenta adicional fuera de estos períodos, puedes solicitarlo en cualquier momento, y la Afore está obligada a entregártelo en un plazo máximo de cinco días hábiles, ya sea por correo electrónico o en formato físico.

Requisitos para consultar tu Afore

Para realizar la consulta deberás tener a la mano tu Número de Seguridad Social (NSS) del IMSS, si cotizas para este instituto, o tu Clave Única de Registro de Población (CURP), si cotizas para el ISSSTE. Estos datos son indispensables para acceder a tu información.

Puedes encontrar estos datos en tus talones de pago o en documentos emitidos por el IMSS o el ISSSTE. Si no cuentas con ellos, puedes obtenerlos directamente en las páginas oficiales de estos institutos o acudiendo a sus oficinas.

Para consultas en línea o mediante la app, también necesitarás un correo electrónico activo y un número de teléfono celular donde puedas recibir códigos de verificación. La seguridad de tu información es prioritaria, por eso se implementan estos mecanismos de autenticación.

Fuente de la imagen: Shutterstock.com

Entender cómo checar mi Afore y hacer un seguimiento constante del ahorro para el retiro te permite tomar decisiones financieras más acertadas y detectar cualquier irregularidad a tiempo. Las herramientas digitales han simplificado enormemente este proceso, permitiendo acceder a dicha información desde cualquier lugar con conexión a Internet.