Precio del dólar hoy sábado 29 de noviembre: el peso cierra la semana con ligera apreciación

Este sábado 29 de noviembre de 2025, el dólar estadounidense se cotiza en 18.30 pesos por unidad en promedio en México. La moneda mexicana cerró la última jornada laboral de la semana con una apreciación del 0.27 por ciento, impulsada por un entorno económico marcado por el reciente reporte del INEGI sobre la pobreza laboral en el país.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio de referencia del viernes 28 de noviembre fue de 18.2953 pesos por dólar, cifra obtenida a partir del promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, como el tipo de cambio se ajusta a lo largo del día, el dólar terminó la jornada en 18.30 pesos por unidad, nivel que sirve como referencia para este inicio de fin de semana.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX únicamente se determina y publica en días hábiles bancarios, por lo que este sábado no aparece en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Banxico lo define a partir de las cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo y lo da a conocer a mediodía. Una vez publicado en el DOF, se utiliza como referencia al día siguiente.

Para el cálculo de obligaciones en dólares, Banxico estableció que este sábado 29 de noviembre el tipo de cambio aplicable es de 18.3467 pesos por divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 29 DE NOVIEMBRE

Así se vende y compra el dólar en los principales bancos del país este jueves:

Afirme : Compra: 17.50 | Venta: 18.90 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 18.90 pesos Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.79 pesos

Compra: 16.90 | Venta: 18.79 pesos Banorte : Compra: 17.70 | Venta: 18.77 pesos

: Compra: 17.70 | Venta: 18.77 pesos BBVA Bancomer : Compra: 17.24 | Venta: 18.77 pesos

: Compra: 17.24 | Venta: 18.77 pesos Citibanamex : Compra: 17.73 | Venta: 18.75 pesos

: Compra: 17.73 | Venta: 18.75 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

El precio del dólar puede variar durante el día dependiendo de los movimientos del mercado y de cada institución financiera, por lo que se recomienda verificar la cotización actualizada antes de realizar operaciones en ventanilla.