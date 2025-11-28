  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy viernes 28 de noviembre: Peso mexicano cierra la semana con estabilidad

La moneda nacional concluyó la semana con un comportamiento estable, en una jornada marcada por baja volatilidad

Nov. 28, 2025
El peso mexicano mantiene una ligera estabilidad frente al dólar estadounidense al cierre de esta semana laboral. Este viernes, el tipo de cambio promedio se ubica en 18.33 pesos por billete verde, de acuerdo con cotizaciones bancarias.

Durante la jornada del jueves, la moneda nacional mostró un movimiento marginal, avanzando apenas 0.01 por ciento, en un día caracterizado por la calma en los mercados financieros tanto nacionales como internacionales.

El Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio de referencia del jueves 27 de noviembre cerró en 18.3492 pesos por dólar, cifra obtenida del promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, debido a la variación intradía, el dólar finalizó el día en 18.34 pesos por divisa estadounidense, manteniendo la estabilidad observada a lo largo de la semana.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este viernes, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico, se ubicó en 18.3467 pesos por dólar.

Asimismo, el tipo de cambio para el pago de obligaciones en moneda extranjera fijado por el banco central quedó en 18.3560 pesos por unidad.

El FIX se calcula con base en el promedio de cotizaciones del mercado cambiario al mayoreo y se publica al mediodía del día previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 28 DE NOVIEMBRE

  • Afirme: Compra: 17.60 | Venta: 19.10 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.79 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.49 | Venta: 18.63 pesos
  • Banorte: Compra: 17.10 | Venta: 18.70 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.79 | Venta: 18.81 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta 19.00 pesos

Las instituciones financieras recuerdan que las cotizaciones pueden variar a lo largo del día, por lo que el precio final al acudir a ventanilla podría diferir del registrado por la mañana.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

