  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 27 De Noviembre Del 2025
SÍGUENOS
Finanzas

Precio del dólar hoy jueves 27 de noviembre: el peso avanza pese a recorte de previsión económica

La moneda nacional registró un avance frente al dólar durante la jornada previa, impulsado por datos económicos recientes

Nov. 27, 2025
Precio del dólar hoy jueves 27 de noviembre: el peso avanza pese a recorte de previsión económica

Este jueves 27 de noviembre de 2025, el precio del dólar en México se ubica en 18.34 pesos en promedio, manteniéndose estable tras el desempeño positivo del peso durante la jornada previa, pese al recorte en la previsión de crecimiento económico y la publicación de nuevos datos laborales.

Durante el miércoles, la moneda mexicana registró un avance de 0.28 por ciento frente al dólar estadounidense al cierre de las operaciones bancarias, consolidando una ligera recuperación en medio de un panorama económico mixto.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio de cierre del miércoles 26 de noviembre fue de 18.3435 pesos por dólar, según el promedio de transacciones bancarias. No obstante, la cotización operada a lo largo del día cerró en 18.34 pesos por billete verde.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este jueves 27 de noviembre de 2025, el tipo de cambio FIX, utilizado para obligaciones en moneda extranjera y determinado por Banxico, es de 18.3560 pesos por dólar, según el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Asimismo, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en dólares quedó en 18.4308 pesos por divisa estadounidense, también válido para este 27 de noviembre. El FIX se calcula con base en el promedio de las cotizaciones del mercado mayorista y se publica al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 27 DE NOVIEMBRE 

Así se vende y compra el dólar en los principales bancos del país este jueves:

  • Afirme: Compra: 17.60 | Venta: 19.10 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.95 | Venta: 18.79 pesos
  • Banorte: Compra: 17.15 | Venta: 18.62 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.47 | Venta: 18.62 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.79 | Venta: 18.81 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

Es importante recordar que el tipo de cambio puede variar a lo largo del día, por lo que el precio del dólar podría ser distinto al momento de realizar operaciones en ventanilla. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

Contenido Relacionado
Precio del dólar hoy miércoles 26 de noviembre: el peso mantiene ligero avance ante el billete verde
Finanzas

Precio del dólar hoy miércoles 26 de noviembre: el peso mantiene ligero avance ante el billete verde

Noviembre 26, 2025

La moneda nacional inició la semana con un ligero avance impulsado por datos de consumo en EE.UU. y la expectativa de recortes en la tasa de la Fed

Aguinaldo 2025: ¿qué hacer si no recibes este pago obligatorio?
Finanzas

Aguinaldo 2025: ¿qué hacer si no recibes este pago obligatorio?

Noviembre 26, 2025

Aunque es una prestación obligatoria, aún hay dudas sobre su fecha de pago, el monto mínimo y qué hacer si no se entrega

Así puedes usar ChatGPT para organizar tus compras navideñas y cuidar tus finanzas
Finanzas

Así puedes usar ChatGPT para organizar tus compras navideñas y cuidar tus finanzas

Noviembre 25, 2025

Esta herramienta ayuda a ahorrar tiempo, organizar tus gastos y encontrar los productos ideales, evitando el estrés de esta época del año