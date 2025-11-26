Precio del dólar hoy miércoles 26 de noviembre: el peso mantiene ligero avance ante el billete verde

En medio de una semana marcada por la expectativa en torno a los indicadores de consumo en Estados Unidos, los posibles recortes en la tasa de interés de la Reserva Federal (Fed) y el arranque de la temporada fuerte de ventas de fin de año, el peso mexicano continúa mostrando estabilidad frente al dólar. Este miércoles 26 de noviembre de 2025, la divisa estadounidense registra un precio promedio de 18.37 pesos por dólar en el mercado cambiario nacional.

La moneda mexicana cerró la jornada laboral del martes con un avance moderado, moviéndose dentro de un rango estable y manteniendo el interés de los mercados que observan de cerca los factores económicos internacionales que podrían influir en su desempeño en los próximos días.

Debido a que el precio del dólar fluctúa constantemente durante el día, el tipo de cambio cerró el 25 de noviembre en 18.36 pesos por dólar, de acuerdo con datos del mercado al cierre de la sesión.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y calculado por Banco de México a partir del promedio de las cotizaciones del mercado mayorista, se posicionó en 18.4308 pesos por dólar para este martes.

Para el pago de obligaciones denominadas en moneda extranjera con valor en dólares, Banxico fijó para este 26 de noviembre un tipo de cambio de 18.4997 pesos por dólar.

El FIX se determina diariamente en días hábiles bancarios y se publica al mediodía del día anterior.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 26 DE NOVIEMBRE

Así se encuentra la cotización del dólar en ventanilla bancaria este miércoles:

Afirme : Compra: 17.60 | Venta: 19.10 pesos

: Compra: 17.60 | Venta: 19.10 pesos Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.84 pesos

Compra: 16.90 | Venta: 18.84 pesos Banorte : Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos

: Compra: 17.20 | Venta: 18.70 pesos BBVA Bancomer : Compra: 17.53 | Venta: 18.66 pesos

: Compra: 17.53 | Venta: 18.66 pesos Citibanamex : Compra: 17.85 | Venta: 18.87 pesos

: Compra: 17.85 | Venta: 18.87 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

El precio del dólar cambia a lo largo del día, por lo que las cotizaciones en ventanilla pueden variar al momento de realizar una operación. Se recomienda consultar directamente con la institución bancaria o casa de cambio antes de efectuar cualquier transacción.