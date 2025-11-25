  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy martes 25 de noviembre: el peso inicia la semana con leve depreciación

La moneda nacional que comenzó la semana dentro de un rango estable, registró una depreciación de 0.30% respecto al cierre del pasado viernes

Nov. 25, 2025
Este martes 25 de noviembre de 2025, el precio del dólar en México se ubica en 18.45 pesos por unidad en promedio, en una jornada marcada por una ligera presión para la divisa nacional tras el cierre de la semana laboral anterior.

El peso mexicano, que comenzó la semana dentro de un rango estable, registró una depreciación de 0.30 por ciento respecto al cierre del viernes 21 de noviembre, reflejando un retroceso moderado frente al dólar estadounidense. La variación responde a los movimientos habituales del mercado cambiario y a la cautela de los inversionistas ante indicadores económicos internacionales.

Dado que la moneda estadounidense se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio del 24 de noviembre cerró en 18.50 pesos por dólar, ligeramente por encima del promedio actual.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este martes, el tipo de cambio FIX determinado por Banco de México (Banxico) y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se ubicó en 18.4997 pesos por dólar.

Además, el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en dólares quedó establecido en 18.4965 pesos por unidad, también con base en la información de Banxico.

El FIX se calcula en días hábiles bancarios a partir del promedio de las cotizaciones del mercado de mayoreo y se da a conocer al mediodía del día previo.

TIPO DE CAMBIO DEL DÓLAR EN BANCOS HOY 25 DE NOVIEMBRE

Los precios de compra y venta del dólar en algunos bancos del país:

  • Afirme: Compra: 17.60 | Venta: 19.10 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.95 | Venta: 18.99 pesos
  • Banorte: Compra: 17.30 | Venta: 18.85 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.65 | Venta: 18.79 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.86 | Venta: 18.99 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

El tipo de cambio puede variar a lo largo del día por la dinámica del mercado internacional, por lo que los precios en ventanilla podrían ser distintos al momento de realizar transacciones.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

