Precio del dólar hoy lunes 24 de noviembre: Así inicia el tipo de cambio

Este lunes 24 de noviembre de 2025, el peso mexicano inicia la jornada con un ligero retroceso frente al dólar estadounidense, luego de una semana con movimientos moderados pero constantes dentro de un rango estable. La divisa nacional cerró la semana laboral con variaciones que reflejaron altibajos en el mercado cambiario, influido por factores internacionales y la expectativa de los inversionistas sobre el comportamiento económico global.

De acuerdo con los promedios de las principales instituciones financieras, el precio del dólar hoy se ubica en 18.47 pesos por unidad, lo que marca una apertura ligeramente menos favorable para el peso respecto al cierre anterior.

El tipo de cambio del dólar a peso mexicano cerró el domingo 23 de noviembre en 18.48 pesos por unidad, cifra que coincide con el registro del 9 de noviembre, debido a que la cotización se mantiene activa durante todo el día, incluso en fines de semana.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX, determinado por el Banco de México y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se ubicó este lunes en 18.4965 pesos por dólar.

Este valor es utilizado como referencia oficial para operaciones financieras, pagos y obligaciones en moneda extranjera. Además, Banxico informó que el tipo de cambio para solventar obligaciones en dólares este 24 de noviembre es de 18.3550 pesos por unidad.

El FIX se calcula tomando el promedio de las operaciones del mercado de mayoreo y se publica al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS

Así abren los principales bancos del país este 24 de noviembre de 2025:

Afirme : Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos

: Compra: 17.60 | Venta: 19.00 pesos Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.94 pesos

Compra: 16.90 | Venta: 18.94 pesos Banorte : Compra: 17.70 | Venta: 18.75 pesos

: Compra: 17.70 | Venta: 18.75 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.43 | Venta: 18.96 pesos

Compra: 17.43 | Venta: 18.96 pesos Citibanamex : Compra: 17.93 | Venta: 18.95 pesos

: Compra: 17.93 | Venta: 18.95 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

Es importante recordar que el precio del dólar se mantiene en constante movimiento durante el día, por lo que la cotización puede variar al momento de acudir a ventanilla o realizar operaciones en línea.