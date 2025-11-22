  • 24° C
Finanzas

Precio del dólar hoy sábado 22 de noviembre: Peso mexicano cierra la semana presionado

La moneda nacional cerró la semana con una depreciación acumulada tras registrar su segunda caída consecutiva

Nov. 22, 2025
El dólar estadounidense inició la jornada de este sábado 22 de noviembre de 2025 con un precio promedio de 18.48 pesos por unidad, manteniendo la presión sobre el peso mexicano, que cerró la semana laboral con una depreciación acumulada de 0.53 por ciento frente a la divisa norteamericana.

La moneda nacional hiló su segunda caída consecutiva, afectada principalmente por el reporte sobre la contracción económica en el tercer trimestre del año, informe que generó incertidumbre entre los inversionistas y debilitó al peso en los últimos días.

El Banco de México (Banxico) reportó que el tipo de cambio de cierre del viernes 21 de noviembre fue de 18.4847 pesos por dólar, de acuerdo con el promedio de transacciones bancarias. No obstante, debido a la variación constante durante la jornada, el billete verde terminó cotizándose en 18.48 pesos al finalizar el día.

TIPO DE CAMBIO FIX

El tipo de cambio FIX no se publica en fines de semana ni días inhábiles bancarios.

Este indicador, calculado por Banxico a partir de las operaciones del mercado mayorista, se difunde al mediodía de días hábiles y posteriormente se oficializa en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Para este sábado 22 de noviembre, Banxico determinó que el tipo de cambio aplicable para obligaciones en dólares es de 18.3550 pesos por unidad.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 22 DE NOVIEMBRE

  • Afirme: Compra: 17.50 | Venta: 18.90 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.95 | Venta: 18.94 pesos
  • BBVA Bancomer: Compra: 17.43 | Venta: 18.96 pesos
  • Banorte: Compra: 17.70 | Venta: 18.75 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.93 | Venta: 18.95 pesos
  • Scotiabank: Compra: 17.40 0| Venta: 19.00 pesos

Es importante recordar que los precios del dólar cambian a lo largo del día, por lo que la cotización en ventanilla puede variar al momento de realizar operaciones. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

