Precio del dólar hoy viernes 21 de noviembre: así amanece el tipo de cambio al cierre de la semana

En el último día hábil de la semana, el dólar estadounidense registra un precio promedio de 18.49 pesos por unidad en bancos de México este viernes 21 de noviembre de 2025, en medio de una ligera presión cambiaria que afectó al peso mexicano durante la sesión previa.

La moneda nacional cerró la jornada del jueves con un retroceso de 0.32 por ciento, respecto al nivel registrado el día anterior, marcando un ajuste que refleja la volatilidad propia de los mercados en la recta final de noviembre.

De acuerdo con el Banco de México (Banxico), el tipo de cambio oficial del pasado jueves 20 de noviembre fue de 18.3892 pesos por dólar, según el promedio de transacciones bancarias. Sin embargo, debido a las variaciones propias del mercado a lo largo del día, el billete verde terminó la jornada en 18.38 pesos por unidad al cierre de operaciones.

TIPO DE CAMBIO FIX

Para este viernes 21 de noviembre de 2025, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio FIX en 18.3550 pesos por dólar, cifra determinada y dada a conocer por Banxico al mediodía del día anterior.

Asimismo, el banco central informó que el tipo de cambio aplicable para el pago de obligaciones en moneda extranjera a liquidarse hoy quedó en 18.3410 pesos por dólar.

El FIX se obtiene a partir del promedio de cotizaciones del mercado cambiario mayorista y se actualiza en días hábiles bancarios.

TIPO DE CAMBIO HOY VIERNES 21 DE NOVIEMBRE

Así se encuentra la cotización en las principales instituciones financieras del país:

Afirme : Compra: 17.50 | Venta: 18.90 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 18.90 pesos Banco Azteca : Compra: 16.90 | Venta: 18.84 pesos

: Compra: 16.90 | Venta: 18.84 pesos Banorte : Compra: 17.65 | Venta: 18.70 pesos

: Compra: 17.65 | Venta: 18.70 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.62 | Venta: 18.75 pesos

Compra: 17.62 | Venta: 18.75 pesos Citibanamex : Compra: 17.81 | Venta: 18.33 pesos

: Compra: 17.81 | Venta: 18.33 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

Es importante recordar que tanto el precio de compra como el de venta del dólar están sujetos a fluctuaciones a lo largo del día, por lo que el tipo de cambio puede variar al momento de realizar operaciones en ventanilla o plataformas digitales.