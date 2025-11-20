Precio del dólar hoy jueves 20 de noviembre: así inició el tipo de cambio en bancos

Este jueves 20 de noviembre de 2025, el dólar estadounidense se vende en 18.33 pesos en promedio en México, de acuerdo con el seguimiento a bancos y casas de cambio en el país. La jornada arranca en un contexto de estabilidad cambiaria, luego de que el peso mexicano mantuviera un comportamiento prácticamente sin sobresaltos durante toda la semana.

El miércoles 19 de noviembre, la moneda mexicana registró muy poca volatilidad frente al billete verde. Según datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio interbancario cerró en 18.3592 pesos por dólar, cifra obtenida a partir del promedio de transacciones bancarias del día. Sin embargo, al cierre de las operaciones, el mercado reflejó un precio promedio final de 18.33 pesos, nivel con el que el dólar concluyó la sesión del miércoles.

TIPO DE CAMBIO FIX

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio FIX determinado por Banxico para este jueves 20 de noviembre, ubicado en 18.3410 pesos por dólar. Este valor se utiliza como referencia para operaciones oficiales, pagos y trámites gubernamentales.

Para el pago de obligaciones en moneda extranjera, Banxico informó un tipo de cambio de 18.3728 pesos por dólar.

El FIX se calcula con base en el promedio ponderado de las cotizaciones del mercado mayorista y se publica al mediodía del día hábil previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS DE MÉXICO HOY 20 DE NOVIEMBRE DE 2025

Así se encuentra la compra y venta del dólar en algunos de los principales bancos del país:

Afirme : Compra: 17.50 | Venta: 18.90 pesos

: Compra: 17.50 | Venta: 18.90 pesos Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.79 pesos

Compra: 16.90 | Venta: 18.79 pesos Banorte : 17.70 | Venta: 18.75 pesos

: 17.70 | Venta: 18.75 pesos BBVA Bancomer: Compra: 17.47 | Venta: 18.63 pesos

Compra: 17.47 | Venta: 18.63 pesos Citibanamex : Compra: 17.81 | Venta: 18.83 pesos

: Compra: 17.81 | Venta: 18.83 pesos Scotiabank: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

El precio del dólar varía constantemente a lo largo del día, por lo que el tipo de cambio puede cambiar al momento de realizar operaciones en ventanilla o banca digital. Por ello, se recomienda verificar con la institución bancaria antes de realizar cualquier transacción.