Finanzas

Precio del dólar hoy 19 de noviembre: El peso mexicano mantiene racha positiva

La moneda nacional inició la jornada con avances tras cerrar el martes con una ganancia importante frente al dólar, según datos del Banco de México

Nov. 19, 2025
Este miércoles 19 de noviembre de 2025, el precio del dólar en México se coloca en 18.34 pesos por billete verde en promedio, manteniendo la tendencia de fortaleza del peso frente a la divisa estadounidense.

Durante la jornada del martes, la moneda mexicana volvió a registrar ganancias al cierre de las operaciones bancarias, impulsando un avance que refuerza su estabilidad en los mercados internacionales.

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el tipo de cambio oficial del martes cerró en 18.3390 pesos por dólar, calculado a partir del promedio de transacciones bancarias del día.

Sin embargo, debido a la cotización continua del mercado cambiario, el dólar finalizó la jornada en 18.34 pesos por unidad, una cifra prácticamente alineada con la tendencia del FIX.

TIPO DE CAMBIO FIX

El Diario Oficial de la Federación (DOF) dio a conocer este miércoles el tipo de cambio FIX determinado por Banxico:

  • FIX del 19 de noviembre de 2025: 18.3728 pesos por dólar
  • Tipo de cambio para pagar obligaciones en dólares: 18.3262 pesos por divisa

El FIX se calcula en días hábiles bancarios con base en el promedio de cotizaciones del mercado mayorista y se publica al mediodía del día previo.

TIPO DE CAMBIO EN BANCOS HOY 19 DE NOVIEMBRE

Para este miércoles 19, el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se ubicó en 18.3262 pesos por dólar, mientras que el tipo de cambio para solventar obligaciones en moneda extranjera se fijó en 18.3262 pesos, según datos del Banxico.

  • Afirme: Compra: 17.50 | Venta: 19.00 pesos
  • Banco Azteca: Compra: 16.90 | Venta: 18.84 pesos
  • BBVA Banomer: Compra: 17.47 | Venta: 18.60 pesos
  • Banorte: Compra: 17.70 | Venta: 18.75 pesos
  • Citibanamex: Compra: 17.40 | Venta: 19.00 pesos

El tipo de cambio varía constantemente a lo largo del día, por lo que el precio final puede cambiar al momento de realizar operaciones en ventanilla o casas de cambio.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

