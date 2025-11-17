¿Hay bancos abiertos hoy 17 de noviembre? Estas son las sucursales disponibles

Las sucursales bancarias en México mantienen cerradas sus puertas este lunes 17 de noviembre de 2025, en cumplimiento del calendario oficial que marca esta fecha como feriado por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana.

¿POR QUÉ CIERRAN LOS BANCOS ESTE 17 DE NOVIEMBRE?

Conforme a las disposiciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Asociación de Bancos de México (ABM), el tercer lunes de noviembre es inhábil para la prestación de servicios presenciales en la banca, por lo que los usuarios no encontrarán atención en ventanillas ni módulos físicos.

¿QUÉ BANCOS SÍ ABREN ESTE 17 DE NOVIEMBRE?

Sin embargo, existen excepciones. Banco Azteca opera sus sucursales los 365 días del año, incluidos feriados bancarios, por lo que este lunes mantiene servicio con horarios regulares.

Para quienes requieren hacer trámites urgentes como depósitos, retiro de efectivo, reposición de tarjetas o cualquier gestión que implique acudir a una sucursal, esta institución es prácticamente la única opción presencial disponible.

Además de Banco Azteca, también permanecen abiertos los módulos bancarios ubicados dentro de supermercados, tiendas departamentales y centros comerciales. Estos puntos cuentan con horarios especiales independientes del calendario bancario, por lo que continúan operando con normalidad pese al llamado “megapuente”.

¿QUÉ HACER HOY 17 DE NOVIEMBRE QUE ESTÁN LOS BANCOS CERRADOS?

El resto de los bancos recomienda a sus usuarios utilizar canales alternativos. Más de 65 mil cajeros automáticos, cerca de 58 mil corresponsales bancarios y los servicios de banca digital, telefónica y electrónica funcionan las 24 horas durante todo el año.

Operaciones como transferencias, pagos de tarjetas, consulta de saldos, movimientos, reportes de robo y depósitos en cajeros inteligentes siguen disponibles sin interrupciones.

Los trámites que requieren ventanilla deberán esperar hasta el martes 18 de noviembre, cuando la operación bancaria vuelve a la normalidad.

También se recuerda que los pagos con vencimiento programado para el 17 de noviembre pueden cubrirse al siguiente día hábil sin cargos adicionales, de acuerdo con la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros.

Este feriado coincide además con el último día del Buen Fin 2025, lo que incrementa la demanda de operaciones digitales. El descanso se extiende al sector educativo y diversas instituciones públicas, en consonancia con el carácter oficial del día inhábil por la Revolución Mexicana.